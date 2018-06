BORSE & BCE L' Europa è vicina al collasso | l' ultimo avvertimento di Draghi

ilsussidiario

: RT @tom_longobardi: Sul web tutti amici fraterni dei Rom, poi vai in metro e li vedi attaccati a borse e portafogli per paura che glieli ru… - MalsioCrop : RT @tom_longobardi: Sul web tutti amici fraterni dei Rom, poi vai in metro e li vedi attaccati a borse e portafogli per paura che glieli ru… - gpciurli : RT @giovanisi: #Giovanisì: Borse di #mobilità professionale per svolgere un’esperienza lavorativa o di tirocinio in un Paese dell'UE o de… - LeanEvolution : RT @minibonditaly: Le borse di MyChoice quotano il loro primo minibond -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La Ue non ha gli strumenti per reagire a una nuova crisi globale. Per questo Mariopredica prudenza. Ma ora si deve cambiare: serve più Unione.