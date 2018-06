Borsa | Capital For Progress 2 sospeso dalle negoziazioni

FCA scivola in Borsa - -4 - 5% - nel Capital Markets Day : Tele Borsa , - La presentazione del nuovo Piano Industriale non porta bene ai titoli FCA. La casa d'auto italo-statunitense ha infatti chiuso la sessione di Piazza Affari con una discesa del 4,53% ...

Rainbow porta le Winx in Borsa - sul mercato il 40% del capitale entro maggio : Rainbow sbarca a Piazza Affari . La casa di produzione nota per le bambole Winx , ha presentato domanda d'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Telematico Azionario ...

