Boom delle diete di coppia! Se falliscono è colpa degli uomini | parola di esperto

Alimentazione : Boom delle diete di coppia - per gli esperti se falliscono è colpa degli uomini : boom delle diete in coppia: è il nuovo trend dell’estate 2018, come ricostruito dagli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visite dietologiche, quest’anno al 1° giugno 2018 siamo già a 1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre maggior attenzione delle persone verso la cura dell’Alimentazione, sulla prevenzione delle patologie e sul mantenere il ...

Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae : “Ancora tanti altri eventi in tutta Italia” : “Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri. In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ...

La Rottamazione delle cartelle sfiora quota un milione di richieste. Boom del web : MILANO - La Rottamazione delle cartelle fa il pieno. Le domande di adesione alla seconda edizione della definizione agevolata, introdotta con il decreto fiscale dello scorso ottobre e scaduta lo ...

Giornata Mondiale delle Api - Coldiretti : Boom del miele nel carrello della spesa degli italiani : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sul valore degli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea divulgata in occasione della Giornata Mondiale delle Api del 20 maggio, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo ...

Mercato auto - Boom delle vendite in Europa ad aprile : +9 - 6%. Positive le performance Fca : TORINO - Balzo del Mercato europeo dell'auto nel mese di aprile. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello...

Boom delle coltivazioni biologiche - ma i cereali non bastano : Crescono le produzioni biologiche in Italia ma non quelle dei cereali, insufficienti a soddisfare tutte le richieste del mercato. A rilevarlo sono Confagricoltura e Italmopa, Associazione Industriali Mugnai d’Italia, in un incontro a Cibus 2018. Colpa dell’elevata frammentazione della superficie colturale, inadeguata alle esigenze dell’industria, per qualità e costanza degli approvvigionamenti in volume e nella tempistica. Lo ...

Agenzia delle entrate : Boom precompilata - +23% - - COME FARE : Agenzia delle entrate , clicca cui per entrare nel sito , boom della precompilata. Sono infatti sempre di più i contribuenti che scelgono di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il sito ...

Università - Boom delle aziende create dagli atenei : Secondo gli ultimi dati il numero delle start up create in ambiente accademico è pari a quasi 1.400. In testa agli "spin off" universitari il Cnr seguito dal...

Friuli - Massimiliano Fedriga al 55 - 7% è già sicuro della vittoria. Salvini Boom - Lega primo partito. Scrutinate un terzo delle sezioni ... : Con 439 sezioni Scrutinate su 1.369, dice il sito web regionale edel Fiulia Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra, è al 55,7%. Il candidato Pd Sergio ...

A Pechino il Boom delle serie tv : La produttrice Shi: cresce la collaborazione con gli studios americani Un'esplosione di cinema, destinata a ripetersi e a rafforzarsi, acquistando un profilo sempre più specifico e attraente. Ospite ...

Canone Rai - allarme dell'Agenzia delle Entrate : 'Boom di truffe online' : Il Canone Rai è un tasto dolente per molte famiglie, soprattutto da quando è inserito nella bolletta della luce. Molti si fanno raggirare dalla possibilità di fantomatici rimborsi. A segnalare le ...