Bologna | acquisto a sorpresa di Bigon | rinforzo per la difesa di Inzaghi

Bologna - acquisto a sorpresa per Bigon : rinforzo per la difesa di Inzaghi : Bologna vicina all’ufficializzare un acquisto in difesa che potrà dare profondità al reparto arretrato di Pippo Inzaghi Il Bologna ha acquistato Arturo Calabresi, difensore classe ’96 della Roma. Secondo quanto rivelato da Skysport, il calciatore sarebbe in procinto di firmare con il club emiliano, andando dunque a rafforzare la difesa di Pippo Inzaghi . Calabresi nell’ultima annata ha giocato al Foggia, prima di rientrare alla ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Bologna – Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Dai Paesi Bassi ecco le prime dichiarazioni rossoblù di Mitchell Dijks: “Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò ...