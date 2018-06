“Bocciata” Meghan Markle | ma come ti vesti? Tutto da rifare E poi quanto costa quel

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) È passato un mese esatto dal royal wedding che è stato seguitissimo inil mondo. Harry d’Inghilterra esono marito e moglie da 30 giorni. Festeggiamenti in vista? Non proprio (o magari in privato), ma un altro debutto ufficiale per l’ex attrice di Suits che, al contrario di Kate Middleton, ha già tagliato parecchi traguardi. Ricordate, osserva Vanity Fair, quando la chiamavano Waity-Katie, ovvero la Kate che aspetta, per via del suo lunghissimo fidanzamento con William? Ecco, la cognataè di tutt’altra pasta, apare. Non solo è andara all’altare in tempi rapidissimi, considerando che il fidanzamento con il secondogenito di Carlo e Diana è diventato ufficiale a novembre scorso. Ma in un solo mese laha già partecipato al garden party in onore dei 70 anni di Carlo, il principe del Galles, ha trascorso una notte sul ...