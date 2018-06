Bob corto e frangetta come Irina Shayk

vanityfair

: Lungo, medio o corto il wave bob si consacra uno dei look più desiderati e sfoggiati per l’estate! - ajparrucchieri : Lungo, medio o corto il wave bob si consacra uno dei look più desiderati e sfoggiati per l’estate! -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Un bobe destrutturato – super di tendenza – abbinato aleggermente spettinata. Quasi non si riconosce la top russa, fedele alla chioma lunga e mossa da anni. Fotografata in prima fila alla sfilata milanese di Dsquared2, la fidanzata dell’attore Bradley Cooper, 32 anni, sfoggia un taglio di capelli inedito, dalla personalità decisamente sbarazzina, rock’n’roll e grintosa. Prontamente postato sui social:ha dedicato al suo short bob un paio di post su Instagram, ricevendo in risposta un mare di commenti positivi e cuoricini (anche se c’è chi scrive: «Se tagliano così i capelli a me li denuncio. Ma lei può tutto»). LEGGI ANCHECapelli: 70 tagli medi per la primavera-estate 2018 OCCHI MESSI IN EVIDENZA In effettista benissimo (poteva essere altrimenti?): il nuovo taglio esalta ancora di più i suoi lineamenti ...