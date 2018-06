Bio-on inaugura in Italia il primo impianto per la produzione di bioplastiche speciali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Bio-on, attiva nel settore della bioplastica di alta qualità e quotata all’AIM su Borsana, hato oggi ildi proprietà progettato per produrrePHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per nicchie merceologiche avanzate ad alto valore aggiunto come le microscopiche perline (microbeads) destinate al settore cosmetico. «Siamo estremamente orgogliosi – spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on – perché questa fabbrica rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e l’inizio di una nuova era per la chimica verde mondiale. Da oggi molte aziende, grazie alla nostra bioplastica, avranno la possibilità di salvaguardare l’ambiente e dare una svolta ecologica ai loro prodotti, rispettando le nuove normative sempre più severe sui limiti di utilizzo delle plastiche tradizionali». Il nuovo polo produttivo sorge a Castel San Pietro Terme vicino a ...