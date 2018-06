: Texas:il pianto disperato dei bimbi migranti (in gabbia) separati dai genitori Video - Corriere : Texas:il pianto disperato dei bimbi migranti (in gabbia) separati dai genitori Video - masechi : ????La dura verità sulla frontiera americana. L'immigrazione dal Messico e i bambini separati dalle famiglie. C'è una… - RaiNews : La disperazione dei bimbi strappati alle famiglie al confine Usa-Messico, le immagini e i pianti nel video sta face… -

"E' sbagliata"."Non sono d'accordo". La premier britannica Theresa May definisce così la politica disull'immigrazione che separa i genitori migranti dai figli mentre tentano di entrare illegalmente negli Usa. Le foto dei bambini "tenuti in quelle che sembrano gabbie,sono inquietanti, profondamente inquietanti", ha sottolineato la May unendosi alle critiche, anche da parte dei repubblicani statunitensi,nei confronti della "tolleranza zero" perseguita dasul fenomeno.(Di mercoledì 20 giugno 2018)