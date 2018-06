Bimbi in gabbia | Trump | “Terremo unite famiglie migranti” Usa | il Piano Ryan risolverà

Usa - giornalista legge in diretta la notizia dei Bimbi messicani in gabbia e non riesce a trattenere le lacrime : ...non riesce a trattenere le lacrime mentre nel suo show notturno legge la notizia dei bambini messicani che vengono separati con la forza dai loro genitori e rinchiusi per effetto della dura politica ...

Appello dei dipendenti Microsoft per i Bimbi migranti in gabbia : Uno spettacolo indegno che ha sconvolto il mondo e di cui i lavoratori dell'azienda fondata da Bill Gates 'non vogliono essere complici'. 'Crediamo che l'azienda debba prendere una posizione etica e ...

Texas - il pianto disperato dei Bimbi migranti (in gabbia) E gli agenti li deridono Foto : L’audio, apparentemente girato in una struttura per l’immigrazione negli Stati Uniti, è stato ricevuto dall’avvocata per i diritti umani Jennifer Harbury che lo ha passato all’ong ProPublica:

Migranti - «figli chiusi in gabbia e separati dai genitori». Nell'audio il pianto dei Bimbi alla frontiera tra Usa e Messico : 'Sulla Aquarius giocano ai videogames': il video è una burla, ma ci cascano in migliaia Una politica figlia delle strategie dell'amministrazione di Donald Trump : alla frontiera tra Usa e Messico i ...

