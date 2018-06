larena

: Biennale Danza, il 'respiro' del corpo - solospettacolo : Biennale Danza, il 'respiro' del corpo -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) "Respirare, Strategia e Sovversione" è il titolo del Festival: 19 spettacoli, cinque in prima assoluta, uno in prima europea e cinque in prima per l'Italia. In programma ci sono figure centrali della ...