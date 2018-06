Biathlon | la squadra A e B in raduno ad Anterselva per il secondo collegiale di questa

Biathlon : la squadra “Elite” riparte da Anterselva - i giovani azzurri della squadra B si allenano in Val Martello : Inizia la preparazione estiva anche per i quattro medagliati olimpici di PyeongChang per il Biathlon, che si ritroveranno ad Anterselva (Bz) per il primo raduno stagionale: il nuovo gruppo denominato “Elite” è infatti composto da Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato il quartetto da giovedì 7 a venerdì 15 giugno in compagnia dell’allenatore responsabile ...

Biathlon : inizia la preparazione per la squadra A - sette atleti convocati a Isolaccia (SO) : Dopo la comunicazione delle squadre nazionali, parte ufficialmente la preparazione per gli atleti del Biathlon. Il primo raduno stagionale vedrà impegnata la squadra A. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato sette azzurri a Isolaccia (SO) fino a domenica 10 giugno per una serie di test individuali: Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini. Gli ...