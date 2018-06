Bergamo | professoressa fa sesso con alunno di 14 anni

blogo

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una40enne è finita in manette per aver avuto rapporti sessuali con un suodi 14. I fatti sono avvenuti in un paesino in provincia di, dove la donna risiede insieme ai suoi 2 figli. Laha un matrimonio finito male alle spalle e, quando la polizia giudiziaria le ha notificato il provvedimento di custodia cautelare, ha avuto una reazione insolita; è sembrata quasi inconsapevole della gravità delle sue azioni professandosi innamorata del ragazzino impegnato in questi giorni negli esami di terza media.Gli inquirenti hanno anche trovato gli sms che si scambiavano, nei quali si chiamavano reciprocamente "amore". Il ragazzino sarebbe dunque stato consenziente, ma considerata la giovane età questo "particolare" non ha alcuna importanza. Per esprimere un pieno e consapevole consenso bisogna aver compiuto i 14di età, mentre i rapporti tra i ...