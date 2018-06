Benetton | pubblicità con foto dei migranti | Salvini | ' Squallido | mai più

Blastingnews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Gli addetti ai lavori le chiamano immagini «passanti» fra due pagine e sono quei due fogli di giornale su cui si stende, in tutta la sua maestosita', una. E lascelta da, celebre brand d'abbigliamento con sede a Ponzano Veneto, è una di quelle che non passano inosservate: ricorda una fin troppo contemporanea zattera della Medusa con a bordo dei. Un chiaro riferimento alla nave Aquarius che, inevitabilmente, ha sollevato un polverone di critiche e polemiche. LaTornato al timone dell'azienda di famiglia, Luciano, con ilgrafo Oliviero Toscani ha ricostituito il team d'oro degli anni '80 e dello shockvertising. E la provocazione non si è fatta attendere. Lapubblicata lunedì dal Corriere della Sera è stata scattata da Kenny Karpov, della Ong Sos Méditerranée, e ritrae il salvataggio in mare di diversi; in basso a ...