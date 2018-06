Belen Rodriguez furiosa con un paparazzo L' argentina non risposte alle provocazionici

Belen Rodriguez - lite con il paparazzo : è crisi di nervi - si arriva alle mani : Belen Rodriguez, crisi di nervi: lite con un paparazzo, si arriva al contatto fisico e interviene la sicurezza Belen Rodriguez, è crisi di nervi: non è certo uno dei momenti più sfavillanti per la showgirl argentina. Al programma Balalaika stenta a decollare tra piccole gaffe e perduranti critiche che la raggiungono, mentre in amore pare […] L'articolo Belen Rodriguez, lite con il paparazzo: è crisi di nervi, si arriva alle mani proviene ...

Belen Rodriguez e la crisi con Iannone - Stefano De Martino : «Ecco perché non succederà mai» : MILANO - Da tempo si parlava di crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e poi la voce è stata confermata dalla stessa showgirl, che poi ha dichiarato in un?intervista che tra lei e il...

Belen Rodriguez IN BALALAIKA/ La gaffe su Maria De Filippi - Nicola Savino la bacchetta : Il ruolo di BELEN RODRIGUEZ in BALALAIKA qual è? La showgirl argentina ha dimostrato di saper cantare, ballare e condurre e allora perché è finita a fare la bella statuina su Canale 5?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Balalaika – Belen nota il particolare hot dell’outfit di Ilary Blasi - la Rodriguez ‘smaschera’ la presentatrice : “non hai gli slip” : Belen Rodriguez sottolinea in diretta a ‘Balalaika’ il particolare hot del vestito della collega Ilary Blasi: da che pulpito viene la predica! Belen Rodriguez ed Ilary Blasi sono le regine indiscusse della trasmissione Mediaset sui Mondiali di Russia 2018 ‘Balalaika‘. Le due prime donne sembrano andare d’accordo durante le puntate del programma di Canale 5, anche se una battutina birichina dell’argentina ...

Scivolone di Belen a ‘Balalaika’ : “cosa ne pensi di Di Maria?” - ma la Rodriguez parla della De Filippi! : Belen Rodriguez e la sua clamorosa gaffe a ‘Balalaika’: la showgirl argentina confonde Angel Di Maria con Maria De Filippi Belen Rodriguez è protagonista in questi giorni di ‘Balalaika‘, trasmissione della seconda serata del palinsesto Mediaset di commento ai Mondiali di Russia 2018. La showgirl argentina, dopo i commenti sulla sua Nazionale e su Leo Messi delle scorse puntate, cerca di cimentarsi in una discussione ...

GOSSIP/ Belen Rodriguez su Ilary Blasi : 'Sotto il pantalone - forse non porta gli slip' : È una partecipazione molto discussa quella di Belen Rodriguez a Balalaika: dopo aver ricevuto delle battute un po' sessiste da parte di alcuni membri del cast, l'argentina ha provato a rifarsi stuzzicando la conduttrice Ilary Blasi sul suo look 'vedo non vedo' durante la seconda puntata del programma dedicato ai Mondiali di Calcio [VIDEO] 2018. Dunque, la showgirl ha scatenato il GOSSIP insinuando che la romana non indossasse gli slip sotto ...

Bufera su Cecilia Rodriguez per la foto col gelato. E il web tira in ballo anche Belen : Da quando la famiglia Rodriguez è diventata famosa in Italia, ogni suo membro deve imparare a convivere con complimenti, ma anche con moltissime critiche.E se Belen Rodrigiuez ci è abituata e ormai non se la prende neanche più, ora, a doverci fare il callo è pure la sorella minore, Cecilia. Dopo la partecipazione al Gf Vip, infatti, la modella argentina è finita ancora di più sotto i riflettori. Così, ogni sua foto, video o apparizione in ...

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE STANNO INSIEME / La madre della showgirl argentina smentisce la crisi : Il gesto di Veronica Cozzani smentisce la crisi tra BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE? Dopo supposizioni mai dimostrate sulla rottura, in famiglia torna il sereno.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:22:00 GMT)