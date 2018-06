Belen e Stefano di nuovo insieme? De Martino svela tutto sul gossip più bollente

Belen Rodriguez e la crisi con Iannone - Stefano De Martino : «Ecco perché non succederà mai» : MILANO - Da tempo si parlava di crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e poi la voce è stata confermata dalla stessa showgirl, che poi ha dichiarato in un?intervista che tra lei e il...

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser - Fabrizio Corona con Stefano De Martino e non solo : a Pitti Uomo tanti vip e tutti gli ex di Belen! : ... Cecilia, non si separa un attimo da Ignazio, ma tra gli stand e ai vari party di contorno si avvistano famosi , o quasi, del mondo di calcio, talent e reality show. Dal giovane portiere di Nazionale ...

Belen - la frase sull'ex Stefano De Martino che fa disperare Iannone : Belen e Andrea Iannone hanno preso una pausa di riflessione. Non si sono lasciati, ma evidentemente stanno vivendo una crisi momentanea. Così gli esperti di gossip leggono con malizia le parole che la ...

Belen TRA STEFANO DE MARTINO E ANDREA IANNONE/ Foto : nessuna vacanza - solo lavoro per la showgirl : BELEN Rodriguez tra STEFANO De MARTINO e ANDREA IANNONE: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Belen tra Stefano De Martino e Andrea Iannone/ Foto : le prime parole del pilota sulla rottura : Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Belen sorride accanto a Stefano De Martino : In questo periodo Belen è in crisi con Iannone, ma è stata paparazzata dal settimanale “Chi” insieme al suo ex Stefano De Martino: “Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete falsità d’amore, non sarebbe corretto”. E con Iannone? “Con Andrea ci siamo presi una pausa e ne sono convinta ne valga la pena”. Qualche giorno fa però Belen e Iannone erano in un locale insieme e poi lui si è fermato a dormire da ...

Belen tra Stefano De Martino e Andrea Iannone/ Foto : grandi sorrisi con l'ex marito e il web torna a sognare : Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:11:00 GMT)

Ciao ciao Iannone - Belen con Stefano De Martino. Beccati di nuovo insieme - ci sono le foto : Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone impazzano da settimane. sono partite da un gossip che porta la firma del giornalista Gabriele Parpiglia che, nella rubrica Giri di valzer di Verissimo, ha lanciato la ‘bomba’. Ma c’è o non c’è maretta? C’entra Fabrizio Corona, come si è detto uscito il rumor della presunta rottura con il pilota di MotoGp? Ora l’argentina rompe il silenzio sulle ...

Belen tra Stefano De Martino e Andrea Iannone/ La showgirl beata tra gli uomini ma... : Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Belen Rodriguez su Stefano De Martino : “Ci vogliamo bene” : Stefano De Martino: Belen Rodriguez torna a parlare di lui. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie che da sempre ha fatto sognare gli utenti del web e non solo. Ogni qual volta che i due compaiono insieme sulle pagine delle riviste, il pubblico si illude che tra loro sia di nuovo scoppiato l’amore, ma spesso dimentica che i due hanno avuto un bambino ed è normale che continuino a frequentarsi. --Ci vogliamo bene, c’è ...

La crisi con Iannone ed un sorriso per Stefano - Belen più rilassata che mai accanto a De Martino [GALLERY] : Belen Rodriguez avvistata a Milano più solare che mai con l’ex marito Stefano De Martino: la showgirl in crisi con Iannone, sorride accanto al padre di Santiago Solo per il bene di Santiago? È questo il dubbio insinuato dal settimanale ‘Chi‘, che pubblica in esclusiva le foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme. I due passeggiano per Milano con il figlio e sembrano più sereni e complici che mai. Che i rapporti tra ...

Belen Rodriguez : "Andrea Iannone? Ci siamo presi una pausa. Con Stefano De Martino grande affetto" : Belen Rodriguez, questa settimana, è stata immortalata dal settimanale Chi, in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino, fuori dalla propria abitazione. E' il segno tangibile che tra i genitori del piccolo Santiago sia finalmente tornato il sereno ed il giusto equilibrio per la crescita del figlioletto. Guai a parlare, però, di 'ritorno di fiamma' come chiarito dalla stessa showgirl argentina al magazine diretto da Alfonso ...

Belen : “Grande affetto per Stefano De Martino. Iannone? Ci siamo presi una pausa” : Belen Rodriguez ritrova il sorriso con Stefano De Martino: l’affetto per l’ex marito e la pausa da Iannone Paparazzata insieme a Stefano De Martino, Belen Rodriguez al settimanale Chi ha spiegato alcune cose sul sentimento che oggi la lega all’ex marito e sui motivi che l’avrebbero allontanata da Iannone. Lei e Andrea sono davvero in […] L'articolo Belen: “Grande affetto per Stefano De Martino. Iannone? Ci ...

Belen Rodriguez in crisi con Iannone : shopping e pranzo a casa di Stefano De Martino : MILANO ? Mentre impazzano le voci sulla crisi con l?attuale fidanzato, il pilota Andrea Iannone, Belen Rodriguez torna al passato e si fa vedere per Milano con l?ex marito, Stefano...