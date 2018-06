Beach Volley | Beach Volley | Bibione ospita la seconda tappa del Campionato Italiano

Beach Volley : il Campionato Italiano Assoluto a Bibione : A Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Seconda tappa in vista per il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2018: dopo il successo dell’esordio a Lecce, la “carovana” del circuito maschile e femminile organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo si prepara a sbarcare a Bibione. Sarà dunque una delle spiagge più frequentate d’Italia e più amate dagli appassionati a ospitare, da venerdì a 22 a domenica 24 giugno, la ...

Beach Volley – Il campionato italiano assoluto torna a Milano : Beach Volley: il campionato italiano assoluto farà il suo grande ritorno nella città di Milano. La location della terza tappa stagionale sarà la suggestiva Piazza Castello, con appuntamento dal 6 all’8 luglio Il campionato italiano assoluto di Beach Volley, evento più importante dell’estate pallavolistica, è pronto a fare il suo grande ritorno nella città di Milano. La terza tappa stagionale, si terrà infatti presso la suggestiva Piazza Castello ...

Beach Volley World Tour 2018 - Singapore. Ancora derby azzurro al femminile nelle qualificazioni del terzo torneo asiatico : terzo torneo asiatico al femminile e terzo derby azzurro consecutivo nel primo turno delle qualificazioni del torneo 2 Stelle di Singapore che scatta nella notte italiana. Di fronte, come a Tangshan, Barboni/Costantini (vittoriose nella prima sfida diretta) e Perry/Nucete (due volte sconfitte dalle giovani azzurre in qualificazione finora) che alle 4.40 scenderanno in campo per conquistare un posto nel secondo turno dove sono attese ...

Beach Volley - World Tour 2018 Manavgat. Gli azzurri Galli/Basti a caccia di una difficile qualificazione : Matteo Galli non si arrende e riprova a centrare l’ingresso nel main draw del torneo 1 Stella di Manavgat in coppia con Antonio Basti. I due italiani ci avevano già provato a Langkawi in Malesia uscendo al primo turno. Tra poco il secondo tentativo assieme contro una coppia formata dai fratelli belgi Lander e Louis Vandecaveye che fanno oggi il loro esordio nel World Tour, dopo una apparizione a livello giovanile e una in un torneo Cev nel ...

Beach Volley - World Tour 2018 Ostrava. Qualificazioni : Menegatti/Giombini fuori al primo turno. Gabriele/Carambula ci provano nel pomeriggio : Marta Menegatti e Laura Giombini chiudono immediatamente la loro avventura in Repubblica Ceca perdendo 2-1 la sfida del primo turno di Qualificazioni contro la coppia numero 2 del movimento thailandese (non certo uno dei primi al mondo). Un risultato che riporta l’unica coppia che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei indietro di qualche mese e che è il preludio del cambiamento di rotta che avverrà tra poco meno di un mese ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Rossi-Caminati e Zuccarelli-Traballi da medaglia : Prenderà il via giovedì 28 giugno la competizione di Beach Volley in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a partire dal 22 giugno a Tarragona. L’Italia si presenta con una squadra giovane, non senza ambizioni: tre coppie, una maschile, Rossi/Caminati e due femminili, Zuccarelli/Traballi e Gradini/Puccinelli. In particolare nella categoria maschile, l’Italia può puntare ad una medaglia con Enrico Rossi e ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 28 al 30 Giugno si svolgerà il torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’Italia prenderà parte alla competizione con 2 coppie femminili, composte da Agata Zuccarelli e Gaia Traballi e dalle giovanissime Claudia Puccinelli e Alice Gradini, e con una coppia maschile, formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. Sarà la spiaggia di L’Arrabassada ad ospitare le gare, che cominceranno il 28 giugno alle 9.00 ...

Beach Volley : ad Ostrava il ritorno di Lupo-Nicolai : Ostrava , REPUBBLICA CECA, - Daniele Lupo e Paolo Nicolai , dopo un periodo dedicato alla preparazione e agli allenamenti, torneranno in campo nella tappa di Ostrava , 4 Stelle, del World Tour, in ...

Beach Volley : a Singapore tre coppie azzurre in campo : Singapore- Saranno tre le coppie azzurre protagoniste del World Tour 2 stelle di Singapore, il torneo che si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2018. Tra le donne ci saranno Zuccarelli-Traballi che grazie ...

Beach Volley - World Tour 2018 Baden e Tangshan. Josi/Lili concedono il bis. Doppler/Horst : la prima volta dei vice campioni del mondo : Baden Hanno dovuto attendere quasi 20 anni di attività per festeggiare il primo successo in un torneo del World Tour. Baden aveva apparecchiato la tavola a festa per i vice-campioni del mondo Clemens Doppler e Alexander Horst ai quali mancava ancora, dopo quattro lustri di battaglie sulla sabbia di mezzo mondo e circa 250 presenze complessive nel World Tour, il primo posto nel circuito mondiale e loro si sono fatti trovare pronti vincendo il ...

Beach Volley – Trofeo delle Province : secondo posto per la coppia Millenium Sala-Marelli : Beach: l’inedita coppia Millenium Sala-Marelli seconda al Trofeo delle Province. Entusiasmo in casa Millenium per l’ottimo risultato del duo Sala-Marelli, alla prima volta sulla sabbia e team rivelazione del torneo, che si giocano alla grande una finale tutta bresciana Si è chiusa domenica a Cellatica l’edizione 2018 del Trofeo delle Province, il torneo giovanile di Beach Volley organizzato come ogni anno dal Comitato Regionale ...