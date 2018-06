Battlefield V | DICE ci parla della Battle Royale e dell' assenza dei DLC a pagamento

Battlefield 5 - DICE svela il perché del Battle Royale e assenza di DLC a pagamento : L'E3 2018 è stato senza dubbio molto interessante per Battlefield 5. Il nuovo capitolo della serie sviluppata da DICE era stato già svelato nel periodo antecedente l'inizio della fiera, con Electronic Arts che aveva svelato al mondo il nuovo set storico – la Seconda Guerra Mondiale - in anteprima, ma l'EA Play 2018 è stato fondamentale per fare il punto della situazione su due elementi importantissimi: le meccaniche Battle Royale e l'assenza di ...

Battlefield 5 sarà in continua evoluzione - DICE pronta a grandi cose : Il reveal di Battlefield 5 è avvenuto effettivamente soltanto pochi giorni fa, e a ridosso dell'EA Play 2018, evento che funge da vero e proprio precursore dell'E3 2018, è ovviamente tanta la curiosità in merito a quale sarà la strada che intraprenderà DICE per questo nuovo capitolo della saga sparatutto. Ovviamente l'evento personalissimo di Electronic Arts sarà utile a sciogliere tutti i dubbi della community, con soltanto una manciata di ...

DICE : "Battlefield V sarà il più immersivo dell'intera serie" : Battlefield V è finito al centro di un vortice di polemiche in seguito al reveal mondiale del gioco e alla pubblicazione di un trailer che non è assolutamente piaciuto alla community dello sparatutto sviluppato da DICE.I giocatori hanno infatti lamentato un'eccessiva spettacolarizzazione dell'azione e una forte riduzione del fattore realismo rispetto ai precedenti capitoli, ma per Lars Gustavsson, creative director del gioco, queste sono state ...

Battlefield 5 o V? EA DICE svela il mistero sul nome : Battlefield 5 o Battlefield V? DICE ha svelato il mistero del nome. In queste settimane in tanti si sono chiesti come mai DICE abbia scelto la numerazione romana per il nuovo Battlefield, intitolando il gioco Battlefield V invece di Battlefield 5 (anche se noi, sinceramente, continuiamo a chiamarlo con il numero per una questione di semplicità). Questa volta il mistero è stato svelato direttamente da DICE che di recente ha risposto a un ...

Battlefield V : DICE conferma che il feedback dei giocatori non sarà ignorato - gli sviluppatori giustificano l'utilizzo del braccio protesico : EA e DICE hanno recentemente presentato in via ufficiale Battlefield V con un nuovo trailer e, sorprendentemente, molte persone hanno finito col contestare il gioco a causa delle varie "imprecisioni storiche" riscontrate. Si è parlato delle donne soldato, che i critici sostengono non fossero presenti nella Seconda Guerra Mondiale (in realtà le donne hanno partecipato al conflitto in ruoli di supporto ma non solo) , ma sono arrivate critiche ...

Battlefield 5 è di tutti - DICE continua a difendere il gioco : Dopo le polemiche successive al reveal di Battlefield 5, il community manager di DICE Oskar Gabrielson è tornato a difendere il gioco su Twitter per rispondere alle dure critiche da parte della community. Gabrielson aveva già dichiarato che, in relazione alla "scelta del giocatore e personaggi femminili", le donne sono qui per restare. Ha anche detto che gli sviluppatori vogliono che il gioco "rappresenti tutti quelli che facevano parte del ...

DICE chiude le polemiche su Battlefield 5 - le donne sono qui per restare : Un paio di giorni fa EA ha mostrato il suo imminente sparatutto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Battlefield 5, in un trailer che ha svelato anche qualcosa che non è piaciuta a una fragia "estrema" di giocatori. Una cosa in particolare ha attirato l'ira di molti giocatori in tutto il mondo: la presenza delle donne in prima linea. Le donne in Battlefield 5 resteranno Decine di migliaia di persone in pratica si sono offese per ...

Polemiche su Battlefield 5 per inaccuratezza storica - DICE risponde : Battlefield 5 è stato svelato soli due giorni fa e subito sono partite le Polemiche. Le prime riguardano la presenza dei personaggi femminili, visti dall'utenza più come un'operazione di marketing "pro-diversità" e che inoltre non rappresentano con accuratezza storica la Seconda Guerra Mondiale. Ma Battlefield 5 vuole divertire, non è una lezione di Storia Sì, in Battlefield 5 le donne sono ovunque: nei poster, nel gioco, nei trailer. Ma anche ...

Battlefield V non è pensato per essere un autentico simulatore di guerra : DICE risponde alle recenti critiche per la "mancanza di accuratezza storica" : Battlefield V è stato ormai svelato ufficialmente e, quello che avrebbe dovuto essere un reveal trionfale, con un gioco che tornava alle radici della Seconda guerra Mondiale, ha attirato, al contrario, un sacco di critiche a causa di "imprecisioni storiche".Come riporta Gamingbolt, rispondendo a molte delle critiche, è intervenuto il produttore esecutivo di DICE, Aleksander Grøndal, il quale attraverso un post ha fatto notare che, ...

Arriva la conferma di DICE : niente loot box in Battlefield V : Come saprete, ieri sera c'è stato il reveal ufficiale di Battlefield V e, in un nostro articolo, vi abbiamo già proposto le numerose novità che ci aspettano in questo nuovo episodio della serie.In seguito all'evento di presentazione del gioco sono comparse varie notizie su Battlefield V e, una di queste, sarà particolarmente apprezzata dai giocatori.Infatti, come segnala VG247.com, DICE ha confermato ai microfoni di Polygon che lo sparatutto non ...

EA e DICE annunciano Battlefield V : EA e DICE annunciano ufficialmente Battlefield V, coinvolgendo i giocatori in scontri inaspettati e storie mai raccontate in una Seconda Guerra Mondiale come non l’avete mai vista prima. Con una nuova interpretazione del più grande conflitto, Battlefield V permetterà ai giocatori di percepire al massimo l’ineguagliabile intensità della guerra e viaggiare verso momenti cruciali ed inattesi della Seconda ...

Novità per Battlefield 5 svelate da DICE prima del 23 maggio : L'eccitazione che circonda Battlefield 5 è sicuramente in aumento giorno dopo giorno. Il reveal ufficiale del gioco è in programma il prossimo 23 maggio, ma pare che EA e DICE abbiano voluto svelare diversi dettagli dello sparatutto ben prima di quella data. Mentre ci avviciniamo al giorno dell'annuncio di più dettagli, praticamente l'account Twitter ufficiale del gioco è esploso con nuove informazioni. Raffica di tweet su Battlefield 5 I ...

Il nuovo Battlefield si avvicina : DICE stuzzica i fan utilizzando il codice Morse : Continuano a spuntare in rete indizi che ci parlano del prossimo atteso sparatutto della serie Battlefield. Se poco tempo fa un easter egg presente in Battlefield 1 ci rimandava alla pagina di EA nominata "Never be the same", ecco che oggi spunta un messaggio cifrato per i fan.Come riporta Gamingbolt, DICE ha pubblicato un post su Twitter utilizzando il coDICE Morse, già questo di per sé farebbe pensare alle "comunicazioni militari" ma, la ...

Nuove indiscrezioni Battlefield 5 - DICE stuzzica gli utenti su Twitter : Procedono senza sosta i preparativi di DICE per l'ormai atteso reveal di Battlefield 5: il nuovo capitolo della serie saparatutto in prima persona ha già ampiamente suscitato la curiosità della community di giocatori che, sazi delle vicissitudini belliche offerte da Battlefield 1, sono pronti a tuffarsi in una nuova esperienza ludica. Ancora fitto il mistero in merito ai contenuti che gli sviluppatori propineranno ai propri utenti, con le voci ...