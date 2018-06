Bassani | De Gasperi-Moro | bioetica Le tracce della prima provaMaturità per 509mila

Maturità 2018 : temi su Bassani - De Gasperi - Moro e Merini : E’ lo scrittore Giorgio Bassani quello scelto per una delle tracce della prima prova di italiano della Maturità 2018. Si tratta

Maturità 2018 : De Gasperi - Moro e Bassani tra le tracce di italiano : Sono iniziati questa mattina alle ore 8,30 gli esami di maturità per 509.307 studenti, di cui 492.698 interni. Prima prova italiano. Tra le tracce un brano del libro più famoso di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini.Per il saggio artistico letterario, sarebbe stata proposta ai ragazzi la poesia di Ada Merini, La Solitudine. Tra le altre tracce la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con De Gasperi e Moro in ...

Il grande giorno è arrivato: Maturità 2018 al via con la prima prova.

