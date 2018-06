Banche - l'ABI valuta positivamente la proposta europea di regolamentazione : ... poiché il nuovo pacchetto di regole è "in grado di facilitare il ruolo delle Banche nel supporto all'economia".

Banche - Abi : sofferenze ancora giù ad aprile - ai minimi dal 2012 : Roma, 19 giu. , askanews, sofferenze bancarie ancora in diminuzione. Ad aprile, secondo il rapporto mensile dell'Abi, le sofferenze nette , al netto delle svalutazioni, sono state pari a 50,957 ...

Banche - quante Basilea serviranno per una stabilità sostenibile? : ... non si può, tuttavia, dimenticare che la detenzione da parte degli istituti bancari di titoli di debito sovrano ha, chiaramente, una connotazione politica che non sempre coincide con quanto ...

Banche : ABI - promuovere stabilità regole senza intaccare crescita economica : ..., cosi detto fattore di sostegno alle PMI, , alla valutazione dei nuovi strumenti di bilancio europeo, alla possibilità di istituire la figura di un ministro dell'Economia e finanze UE.

Banche - S&P : serve stabilità per completare processo risanamento : Roma, 11 giu. , askanews, Standard & Poor's esclude che le recenti vicende politiche in Italia possano ripercuotersi con variazioni immediate sui livelli di rating delle Banche tricolori. Tuttavia, in ...

Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostenibile (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’offerta di servizi e prodotti con finalità ambientale e di sviluppo sostenibile, dall’indagine emerge che oltre il 90% del campione offre finanziamenti agevolati per favorire l’approvvigionamento da fonti rinnovabili dei clienti imprese piccole, medie e grandi, e mutui ipotecari a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni con connessa ristrutturazione per l’efficienza energetica; ...

Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostenibile : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Si rafforza l’impegno delle Banche per lo sviluppo sostenibile, attraverso investimenti responsabili e che mirano a sostenere progetti a ridotto impatto ambientale. è quanto emerge dall’indagine realizzata dall’Abi ESG Benchmark 2017 su aspetti ambientali, sociali e sui processi di gestione con la collaborazione di Banche rappresentative del 76% del settore in termini di totale attivo. Nelle ...

Governo : Venesio (Abi) - revisione su Banche popolari? Valuteremo testi : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “Noi faremo le valutazioni solo sui testi, quando ci saranno i testi. Non facciamo nessuna altra valutazione”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Abi, Camillo Venesio, a margine del congresso della Uilca a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato una revisione dei provvedimenti sul credito cooperativo e sulle banche ...

Abi - al via la sperimentazione della tecnologia blockchain in 14 Banche : Un primo gruppo di banche italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una blockchain. A breve, dopo una prima fase di test, la sperimentazione sarà estesa ad un più ampio numero di banche. Ad ...