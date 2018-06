Balalaika | clamorosa gaffe di Belen L' argentina scambia un giocatore per la De Filippi

ilgiornale

: Quando si pretende che un'oca invece di qua' faccia bau!!!! ??Belen, la clamorosa gaffe a Balalaika su Maria De Fili… - Roxy60_11726 : Quando si pretende che un'oca invece di qua' faccia bau!!!! ??Belen, la clamorosa gaffe a Balalaika su Maria De Fili… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di, ma questa voltaRodriguez è inciampata in una. Interpellata dai presenti in studio, le viene domandato di dire ...