Auto | la Germania propone di eliminare i dazi Ue-Usa

FIPRONIL - UOVA CONTAMINATE DA INSETTICIDA/ Germania ne ritira 73mila : Autorità - "nessun rischio per la salute" : FIPRONIL, UOVA CONTAMINATE da INSETTICIDA: la Germania ne ha già richiamato 73mila. Le autorità si sono affrettate a chiarire che non c'è rischio per la salute, ma non è il primo scandalo.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:05:00 GMT)

DIRETTA / Germania Arabia Saudita (risultato live 2-0) streaming video e tv : Autorete di Hawsawi : DIRETTA Germania Arabia Saudita: info streaming video e tv dell'ultima amichevole per le due nazionali, in partenza per i Mondiali di Russia 2018. (Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:22:00 GMT)

Maltempo Germania : grandine - alluvioni e valanghe di fango spazzano via le Auto e allagano le abitazioni [GALLERY] : 1/4 ...

Trump punta all'Auto. Giappone e Germania più colpite dai dazi - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle decisioni dell'amministrazione americana in tema di dazi sulle importazioni . Secondo quanto riporta La Repubblica nel mirino ci sarebbero 'paesi ...

Germania : ad Amburgo scatta il primo divieto di circolazione per le Auto diesel : Il divieto scatterà dal prossimo 31 maggio e sarà il primo di questo tipo in tutta la Germania Il 31 maggio 2018 Amburgo diventerà la prima città tedesca a vietare la circolazione dei veicoli diesel. Per il momento il provvedimento sarà limitato a solo due strade della città e interesserà le vetture omologate euro 5 o anteriori, ma questa decisione si presenta come un importantissimo precedente che potrebbe spianare la strada ad una decisione di ...

Trump : “allo studio dazi su import Auto negli Usa”. Nel mirino c’è la Germania : Dopo le anticipazioni del Wall Street Journal, la Casa Bianca ha confermato: Donald Trump ha incaricato il segretario al commercio Wilbur Ross di studiare la possibilità di introdurre dazi fino al 25% su auto e componentistica importati negli Stati Uniti. Il Cavallo di Troia per l’introduzione di tale misura protezionistica è lo stesso utilizzato un paio di mesi fa per giustificare provvedimenti analoghi su alluminio e acciaio: quello ...

Decisione shock in Germania : via libera immediato per il divieto delle Auto diesel in città : Il tribunale amministrativo della Germania ha dato il potere alle amministrazioni delle città tedesche di vietare la circolazione di più di 13 milioni di auto a gasolio nei centri urbani Svolta epocale per la Germania nei confronti della lotta contro l’inquinamento nelle città tedesche. tribunale amministrativo di Lipsia ha dato il potere – con effetto immediato – alle amministrazioni locali di vietare la circolazione della auto a ...

Germania - attraversa con l’Auto il terribile tornado : la clamorosa incoscienza del guidatore [VIDEO] : Un uomo al volante della sua Bmw attraversa un pericoloso tornado che si era abbattuto nella zona della Renania settentrionale-Vestfalia Nei pressi di Viersen, cittadina situata nella zona della Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania, si è abbattuto nei giorni scorsi un violento tornado che ha causato numerosi danni in tutta la zona, il forte maltempo ha infatti colpito auto, edifici e addirittura sradicato anche alcuni alberi. In questa ...

Germania supera Norvegia nel campo delle Auto elettrificate : ROMA - In base alle statistiche diffuse dall'Acea e relative al primo trimestre, la Germania ha superato la tradizionale leader Norvegia quale mercato europeo più virtuoso nella vendita di vetture ...

Auto elettriche - La Germania supera la Norvegia : La Norvegia cede alla Germania lo scettro di Paese europeo con il più alto numero di Auto elettrificate vendute. Un dato confermato dalle statistiche diffuse dalla Acea e relative al primo trimestre del 2018. I tedeschi hanno totalizzato 17.574 veicoli elettrificati, suddivisi tra 9.127 elettriche (BEV) e 8.447 ibride plug-in (PHEV), battendo così gli scandinavi, che hanno raggiunto le 16.182 vetture (9.694 elettriche e 6.488 ibride). Resta ...

Incidente in Germania - arrivano i soccorritori e le Auto si spostano : «Mai vista una cosa così» : L’inusuale situazione lungo la A92 nell’Alta Baviera, in Germania. Stupore anche dagli stessi soccorritori