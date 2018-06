: Migranti, Salvini: ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria: ‘Alleati dell’Italia nell’asse… - fattoquotidiano : Migranti, Salvini: ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria: ‘Alleati dell’Italia nell’asse… - marino29b : RT @MPenikas: FQ: Migranti, Salvini: ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria: ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei v… - italianaradio1 : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei... -

"Serve un'alleanza di volenterosi per proteggere l'Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l'".Così il vicepremierco Strache,che ha incontrato il vicepremier Salvini. "Attueremo una rivoluzione copernicana del pensiero europeo su immigrazione e asilo". Perchè finora "il concetto di solidarietà della Commissione europea ha premiato i trafficanti", dice il ministro dell'Internoco Kickl. Ipotizza centri per richiedenti asilo nei Balcani.(Di mercoledì 20 giugno 2018)