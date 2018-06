: #Australia, Telstra taglia 8000 posti - CyberNewsH24 : #Australia, Telstra taglia 8000 posti - TelevideoRai101 : Australia, Telstra taglia 8000 posti -

Il colosso delle telecomunicazioninotaglierà 8.000di lavoro nell'ambito del suo piano di snellimento delle attività e di riduzione dei costi per un miliardo e mezzo di euro entro il 2022. "In futuro la nostra forza lavoro sarà più ridotta e sempre più specializzata con una struttura e un modo di lavorare abbastanza agili per rispondere ai rapidi mutamenti", ha spiegato l'ad Andrew Penn.(Di mercoledì 20 giugno 2018)