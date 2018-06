Audi A1 Sportback | tutta nuova senza diesel

gqitalia

: Fantechnology: Cambia pelle la nuova #AudiA1 Sportback @AudiIT - Angelomokky : Fantechnology: Cambia pelle la nuova #AudiA1 Sportback @AudiIT - lifestyleblogit : La nuova Audi Italia A1 Sportback fa il suo debutto. Nel 2010 debuttava A1, un modello inedito all’interno della ga… - ReportMotori : Design inconfondibile per la nuova Audi A1 Sportback su -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Essere il marchio premium e tecnologico per eccellenza del Gruppo Volkswagen – Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche esclusi – significa avere l’onere di essere sempre un passo avanti agli altri e di confrontarsi con i migliori concorrenti su piazza.via ci sono anche dei vantaggi e uno di questi è poter attingere alle piattaforme meno nobili e poter coprire segmenti che gli altri non possono frequentare. Quella delle piccole è una partita che si gioca quasi interamente sui costi, con margini di guadagno bassi se non nulli, tant’è che qualcuno rinuncia addirittura a prendervi parte. Quindi avere già pronta in casa la meccanica dellaPolo è una bella base di partenza. Così ecco laA1, seconda generazione del modello presentato originariamente nel 2010 e aggiornato sia nel 2015 che pochi mesi fa. LaA1arriverà sul ...