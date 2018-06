Atletica | Caster Semenya si ribella! Ricorso contro le regole per gli atleti iperandrogini

oasport

: #atletica Caster Semenya si ribella! La Campionessa Olimpica presenta ricorso contro le nuove regole per gli atleti… - OA_Sport : #atletica Caster Semenya si ribella! La Campionessa Olimpica presenta ricorso contro le nuove regole per gli atleti… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)ha presentato ufficialmenteal TAS di Losannale nuoveimposte dalla Federazione Internazionale dileggera nei confronti degli. La due volte Campionessa Olimpica degli 800 metri ha così dichiarato nel suo documento: “Mi dispiace molto essere stata messa di nuovo sotto i riflettori. Non mi piace parlare di queste nuove, voglio solo correre naturalmente, come sono nata“. Le atlete iperandrogine, a partire dal 1° novembre, dovranno abbassare il loro livello di testosterone per partecipare alle gare di mezzofondo. Una vera e propria mazzata per la sudafricana la cui sessualità è sempre stata al centro dell’attenzione, accusata più volte di essere un uomo. L’atleta era anche stata sospesa, poi era tornata dopo aver abbassato i livelli di testosterone (riducendo la propria massa muscolare) ed era ...