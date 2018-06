Astronomia | gli esopianeti “traditi” dalle molecole

World’s 50 Best Restaurants : l’Italia vince gli Oscar della GAstronomia con Massimo Bottura : L'Osteria Francescana di Modena è stato nominato miglior ristorante al mondo, riuscendo a bissare il prestigioso riconoscimento già ottenuto nel 2016. Ma Bottura non è l'unico italiano presente nella Top 50. La cerimonia si è tenuta a Bilbao, in Spagna.Continua a leggere

L'ITALIA VINCE GLI OSCAR DELLA GAstronomia CON MASSIMO BOTTURA E L'OSTERIA FRANCESCANA : MASSIMO BOTTURA VINCE il World's 50 Best Restaurants 2018. Lo chef delL'OSTERIA FRANCESCANA sale sul podio DELLA classifica come migliore ristorante del mondo per la seconda volta , la prima era stata nel 2016, . 'Il mio ringraziamento va a tutta la mia squadra, - dice BOTTURA dal Dal Basque Culinary Center di Bilbao dove si è tenuta la cerimonia di ...

Astronomia - le meraviglie del firmamento dall’Italia più selvaggia [FOTO] : 1/18 Star-Trail dal Calvario, particolare scorcio del paese di Africo Nuovo (RC) - ...

Cagliari - al via "E-state in corso" : musica - enogAstronomia e artigianato sino ad agosto : Installazioni artistiche e sonore, spettacoli teatrali, giochi, elementi interattivi e degustazioni. Inoltre sarà allestito anche il mercatino creativo con espositori da tutta la Sardegna. L'ingresso ...

Astronomia : la sonda New Horizons si risveglia ai confini del Sistema Solare : Si è risvegliata la sonda New Horizons della NASA, la prima ad aver sorvolato Plutone e i suoi satelliti nel 2015. Dopo cinque mesi e mezzo di letargo ai confini del Sistema Solare, ha ripreso le comunicazioni radio con la Terra, e sta cominciando a preparare la sua prossima storica missione: l’incontro ravvicinato con Ultima Thule (2014 MU69), che diverrà quindi il corpo celeste più lontano mai visitato da un veicolo costruito ...

Astronomia : una “vedova nera” in primo piano - osservata una pulsar con un dettaglio e una risoluzione inediti : Si trova ad una distanza di 6500 anni luce dalla Terra nella costellazione della Freccia, è stata scoperta nel 1988 e fa coppia con una nana bruna: è questo l’identikit di una particolare pulsar, classificata con il complesso nome in codice PSR B1957+20 e definita ‘vedova nera’ per il trattamento ostile che riserva alla sua compagna. La pulsar – spiega Global Science – è stata al centro di una campagna di studio, effettuata con ...

Astronomia : osservata la prima pulsar in dettaglio insieme alla stella compagna : Gli astronomi dell’Università di Toronto, dell’Istituto canadese di Astrofisica Teorica e del Perimeter Institute canadese, guidati da Robert Main, hanno effettuato la prima osservazione dettagliata di una pulsar, PSR B1957+20, distante 6.500 anni luce dal Sistema Solare. La stella, estremamente densa e compatta che emette segnali radio a intervalli regolari, è stata studiata grazie a un tecnica molto complessa, descritta su Nature. ...

Astronomia : NGC 6231 - ritratto di famiglia per ammassi di stelle : Le stelle non nascono quasi mai da sole. Quello che succede è che una grande regione, ricca di gas e polveri, si addensa in vari punti dando vita a centinaia o migliaia di stelle. Anche il nostro Sole, ritengono gli astronomi, potrebbe essere nato in un ammasso stellare di questo tipo, e le sue compagne di viaggio si sarebbero poi disperse nello spazio. A causa della loro intensa attività di formazione stellare, gli ammassi molto giovani possono ...

Astronomia : potrebbe esserci vita aliena sotto gli strati di ghiaccio delle lune? : La vita aliena potrebbe esistere al di sotto degli strati di ghiaccio di Europa, luna di Giove, e di altri mondi ghiacciati grazie all’intersezione di energia chimica proveniente dalle sorgenti idrotermali sul fondale oceanico e di antiossidanti che si diffondono da sotto la superficie, secondo quanto suggerito da un nuovo studio. Esistono degli oceani globali al di sotto delle croste ghiacciate di corpi come Europa, Ganimede e Callisto (lune di ...