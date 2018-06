Astronomia | Giove turbolento | nuove immagini del gigante gassoso dalla sonda Juno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una nuova immagine scattata daCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo delladella NASA ritrae gli intensi getti e vortici provenientibanda temperata nord, area situata al di sopra della regione temperata settentrionale di. La banda temperata nord, è una specifica zona dell’atmosfera del pianeta, e si distingue per i suoi accesi colori che vanno dal rosso all’arancione. Al centro dell’immagine è possibile osservare due anticicloni di colore grigio. Il nuovo “scatto d’autore” – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è stato acquisito il 23 maggio 2018 alle 11:38 ora italiana, durante il tredicesimo sorvolo ravvicinato intorno al pianeta. In quel momento lasi trovava a circa 7.900 chilometri di distanza dalle nubi del ‘’. Come previsto dal team, e dal suo proficuo progetto di citizen ...