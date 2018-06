ASSISI | CON IL CUORE RACCOLTO OLTRE 1 MILIONE

Fabrizio Moro ed Ermal Meta ad ASSISI CON Non mi avete fatto niente tra i cori dei bambini (video) : Dopo aver infiammato lo stadio Olimpico di Roma lo scorso sabato 16 giugno, Fabrizio Moro ed Ermal Meta ad Assisi si sono ritrovati sul palco della serata della kermesse benefica Con il cuore, condotta anche quest'anno da Carlo Conti e trasmessa in prima serata su Rai 1. I due artisti sono saliti sul palco della piazza inferiore della basilica di San Francesco d'Assisi per la serata solidale che da 16 anni raccoglie fondi per sostenere le ...

Con il Cuore – Nel nome di Francesco : in diretta da ASSISI l’evento condotto da Carlo Conti. Tra gli ospiti Al Bano - Ron - Meta e Moro - Orietta Berti : Con il Cuore - Nel nome di Francesco Torna su Rai 1 l’appuntamento Con il Cuore – Nel nome di Francesco, la serata benefica che dal 2003 aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Questa sera, in diretta subito dopo il Tg1 delle 20.00, dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, Carlo Conti conduce per il decimo anno consecutivo la manifestazione che unisce musica, cultura e spiritualità, con la ...

ASSISI - addio a padre Coli fu custode del Sacro Convento : Assisi - È morto padre Vincenzo Coli, custode per 17 anni, dal 1981 al 1989 e dal 2001 al 2009, del Sacro Convento di Assisi. Lo ha annunciato la stessa comunità francescana che 'rende grazie a Dio ...

Il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna/ L'evento ad ASSISI (Con il cuore - nel nome di Francesco) : Il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, che dal 1995 porta il nome della storica direttrice Mariele Ventre, questa sera sarà sul palco delL'evento "Con il cuore, nel nome di Francesco".(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:57:00 GMT)

ASSISI - riconoscimento a Giovanni Zavarella : Assisi " Si terrà domani pomeriggio, sabato 16 giugno, con inizio alle ore 16,30, presso la Sala Conciliazione di Palazzo dei Priori, in Municipio, la cerimonia di conferimento dell'onorificenza di ...

Gli ospiti di Con il cuore ad ASSISI da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Marco Carta : Sono stati annunciati i primi ospiti di Con il cuore, l'evento benefico atteso ad Assisi ed in diretta su Rai1 il prossimo 19 giugno. Tra gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco vedremo i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ci sarà anche Bianca Atzei, reduce dalla recente esperienza da "naufraga" all'Isola dei Famosi. Confermata è inoltre la presenza di Marco Carta, Noemi, Nino Frassica, Ron ed ...

ASSISI - tutti in sella con il "Bandiera Gialla" : Assisi Arriva alla 17° edizione la manifestazione "Bandiera Gialla" , 3 giugno, organizzata dall'Automotoclub Storico Assisano e dedicata ai giovani centauri che potranno partecipare con moto ...

Boxe - quattordici atlete convocate per il Training Camp della nazionale Elite in programma ad ASSISI : Scatta oggi il Training Camp della nazionale Elite di Boxe, sono quattordici le azzurre convocate per il raduno di Assisi Sono 14 le azzurre per il Training Camp della nazionale Elite in programma ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Un ritiro propedeutico per la partecipazione del team agli Europei in programma a Sofia dal 4 al 13 giugno. L’elenco delle azzurre: Roberta Bonatti (categoria 48 kg) Salus et Virtus; Stephanie Silva (48 kg) Phoenix ...

ASSISI - domani concerto gratuito in basilica : Assisi basilica Règia , un appuntamento di musica e preghiera ad Assisi Sabato 19 maggio 2018, alle ore 21 presso la basilica Papale di San Francesco in Assisi , basilica Superiore. In ...

Giro d'Italia - protesta palestinese contro Israele alla partenza di ASSISI : I palestinesi chiedono proprio a quel Giro, che ha esaltato le giornate di sport in Terra Santa, un aiuto concreto per mettere fine alla ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa ASSISI-Osimo : finale da classica - strappo con pendenze al 16% : Siamo entrati nel vivo del Giro d’Italia 2018 e oggi si svolgerà un’altra tappa che si preannuncia spettacolare. L’undicesima frazione prevede un percorso di 156 km da Assisi a Osimo, con un finale da classica, caratterizzato dalla presenza diversi Muri, su cui potrebbe esplodere la corsa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della nona tappa del Giro d’Italia. Percorso I primi 30 km sono in falsopiano, poi inizia ...