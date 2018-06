Arsenal | Wilshere non rinnova

Ufficiale - Wilshere si svincola dall’ Arsenal : si accende la corsa al centrocampista : Wilshere si svincola dall’Arsenal, adesso è Ufficiale dopo il comunicato del club attraverso il proprio account Twitter Jack Wilshere è ufficialmente un calciatore svincola to. L’Arsenal lo ha congedato con un saluto attraverso la propria pagina Twitter, dandolo ‘in pasto’ al calciomercato. Diversi i club pronti ad accaparrarselo, con il Milan che sembrava essere in prima fila per Wilshere , ma adesso col caos Uefa sarà ...

Arsenal : Wilshere - Chambers e Kolasinac si sfidano come guide per cani : ... sono stati abbinati a un cane che hanno dovuto guidare in una corsa contro il tempo intorno in un percorso di agilità personalizzato, con ostacoli fatti con le copertine Cooper Zeon 4XS Sport. Un ...