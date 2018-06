Armi | cavalli e 150 figuranti per la rievocazione della battaglia di Tornavento

Aerei : nuove sedie uguali alle selle dei cavalli per rispArmiare sui biglietti Video : Nelle ultime ore circola sul web la notizia che forse all'interno degli #Aerei saranno montate delle nuove #sedie a forma di sella da cavallo. La nuova introduzione riguardera' le classi low cost e potrebbe portare un risparmio consistente sia per le compagnie aeree che per i biglietti acquistati dai passeggeri. Entrando nel dettaglio della strutturazione fisica dei sedili, quelli a forma di selle dei cavalli non avranno il classico tavolinetto ...