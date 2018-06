Arabia Saudita ko | Uruguay agli ottavi

Mondiali 2018 : Uruguay come la Russia ai quarti - Uruguay-Arabia Saudita 1-0 : La selezione dell'Uruguay ha vinto la partita di oggi del girone A contro l'Arabia Saudita. La Celeste si è aggiudicata il match con un gol di Luis Suarez al 23 del primo tempo. Grazie a questo gol l'...

Uruguay Arabia Saudita 1-0. Decisivo il gol di Suarez - Celeste qualificata agli ottavi : Uruguay-Arabia Saudita 1-0 23' Suarez TABELLINO Uruguay , 4-4-2, : Muslera 6; Varela 6, Gimenez 6, Godin 6, Caceres 6; Sanchez 6.5 , 82' Nandez sv, , Vecino 6 , 57' Torreira 6, , Bentancur 6, C. ...

VIDEO Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - gli highlights della partita : riviviamo le immagini della vittoria della Celeste : Con il minimo sforzo l’Uruguay conquista il secondo successo in questo Mondiale 2018 di calcio in Russia. Basta un gol di Luis Suarez, al 23′, per ottenere il successo contro l’Arabia Saudita (match valido per il gruppo A) e qualificarsi agli ottavi di finale matematicamente, in attesa dell’ultimo match contro la Russia, che deciderà il primato del raggruppamento. riviviamo le emozioni di questo incontro. GLI highlights ...

Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - Suarez si sblocca e Tabarez si qualifica agli ottavi : TORINO - Pragmatico, non certamente bello. L'Uruguay timbra il pass per gli ottavi del Mondiale domando l'Arabia Saudita con un 1-0 striminzito che non fuga certo i dubbi che si erano annidati sulla ...

Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - zampata di Suarez e Tabarez vola agli ottavi : ROMA - Pragmatismo allo stato puro. Come già successo contro l'Egitto, l'Uruguay non spreca fuochi d'artificio per confezionare la vittoria: basta una zampata di Suarez per domare l'Arabia Saudita e ...

Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay vince ma non convince. 1-0 all’Arabia Saudita timbrato Suarez - ufficiali gli ottavi : Arrivano le prime due ufficialità dal Girone A dei Mondiali di calcio 2018: Uruguay e Russia sono ufficialmente qualificate agli ottavi di finale. Le due compagini, entrambe a quota sei punti, andranno a giocarsi la prima piazza nel raggruppamento nello scontro diretto che si disputerà il prossimo 25 giugno. La Celeste oggi non ha convinto, ma è riuscita ad imporsi nella seconda partita della sua manifestazione iridata per 1-0 contro ...

Calcio - Uruguay-Arabia Saudita 1-0 : 18.55 L'Uruguay col minimo sforzo batte 1-0 l'Arabia e passa agli ottavi di finale. Subito pressing Uruguay,ma arabi volenterosi fino al patatrac, con uscita a vuoto del portiere e comodo vantaggio sudamericano con Suarez (23').L'Arabia non demorde e prova al 25' con Bahabri. Nella ripresa stesso copione con i sudamericani abbastanza indolenti che sembrano attendere l'errore dell'avversario.In due occasioni Torreira e Cavani si avviano al ...

Mondiali Russia 2018 - Uruguay agli ottavi senza convincere affatto : successo di misura contro la “modesta” Arabia Saudita : Mondiali di Russia 2018, l’Uruguay si iscrive al novero delle squadre che giocheranno la fase ad eliminazione diretta, ma Suarez e soci possono fare molto di più L’Uruguay approda agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, anche se ancora è tutto da definire il primato del girone nel duello con la Russia. Anche quest’oggi però, la compagine di Tabarez, non ha convinto sino in fondo. contro un’avversaria come ...

Mondiali Russia 2018 - l’Uruguay vola agli ottavi : contro l’Arabia Saudita basta Suarez [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Pagelle Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - Mondiali 2018 : Suarez bagna al meglio i 100 gettoni in nazionale : L‘Uruguay batte 1-0 l’Arabia Saudita e vola agli ottavi portando con sé la Russia. Assieme ai sauditi, eliminato anche l’Egitto. Il primato del raggruppamento verrà deciso nello scontro diretto, con i padroni di casa che avranno due risultati su tre. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida odierna, disputata alle ore 17.00. URUGUAY 6,5 Muslera, 6: voto d’ufficio, praticamente non tocca palla. Gimenez, 6.5: qualche ...

