Aquila | in arrivo Fabio Mian Sutton e Hogue verso la riconferma

L'Aquila - in arrivo settemila cartelle esattoriali : "A Roma vogliono la morte di questa città" : Una "botta" per l'intero tessuto produttivo. Una città che a 9 anni dal terremoto si lecca ancora le ferite. A L'Aquila sono in arrivo settemila cartelle esattoriali. Si tratta, spiega il sindaco Pierluigi...