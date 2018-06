blogo

: Apple ordina Little America che racconterà l'immigrazione, creata dal duo di The Big Sick - tvblogit : Apple ordina Little America che racconterà l'immigrazione, creata dal duo di The Big Sick - Serialclick_it : #Apple ordina #LittleVoice una nuova serie musicale di #JJAbrams -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)entra nella discussione globale sul tema dei migranti, un tema che divide l'opinione pubblica negli Stati Uniti come in Europa, con l'ordine a serie di, un'antologia con episodi da 30 minuti chestorie semplici di immigratini.è scritta da Lee Eisenberg, produttore della comedy Showtime SMILF (in Italia in arrivo su Sky Generation), che sarà anche showrunner, insieme a Kumail Nanjani e Emily V. Gordon autori del film The Big, tra i produttori Universal Television e Alan Yang già co-creatore e produttore di Master of None di Netflix.prosegui la letturachel'dal duo di The Bigpubblicato su TVBlog.it 20 giugno 2018 12:01.