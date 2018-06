ANTICIPAZIONI Il Segreto Julieta arrestata dalla Guardia Civile

ANTICIPAZIONI Il Segreto trama puntate 25-29 giugno 2018 : Francisca caccia di casa Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno 2018: la furia di Ulpiano! Saul fa la sua scelta! Candela perdona Venancia… Anticipazioni Il Segreto: Saul sceglie Julieta e Francisca lo caccia via dalla Villa! Ulpiano decide di vendicare col sangue la morte di suo padre! Candela concede un’ultima chance a Venancia! Dolores disperata… Parte una nuova settimana in compagnia delle storie de El ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI : IGNACIO propone a JULIETA di lasciare la città : Negli episodi estivi de Il Segreto, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di JULIETA Uriarte (Claudia Galan): una volta scoperto che quest’ultima si è nascosta a Puente Viejo insieme alla nonna Consuelo (Trinidad Iglesias), l’uomo si recherà nella cittadina per affrontare la ragazza ma ignorerà che è stata Francisca Montenegro (Maria Bouzas) a metterlo sulle sue ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 20 giugno 2018 : Ulpiano torna a Puente Viejo per le nozze della madre : Il figlio di Adela fa ritorno in paese per aiutare la madre nei preparativi ma ad attenderlo c'è una brutta sorpresa...

IL SEGRETO - ANTICIPAZIONI puntata del 20 e 21 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 20 e giovedì 21 giugno 2018: Ulpiano rientra a Puente Viejo per aiutare mamma Adela con il matrimonio e viene accolto a braccia aperte da tutto il paese. Gli abitanti della cittadina lavorano alacremente per finire in tempo la casa di Rosa. Prudencio, dopo essersi reso conto che Julieta e Saul sono ancora una coppia, è ferito nell’orgoglio ma decide di non rivelare il SEGRETO in questione a ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI : ultimatum di FRANCISCA - SAUL chi sceglie??? : Tante nuove e coinvolgenti trame in arrivo nei prossimi episodi de Il Segreto, la telenovela spagnola di Canale 5: come già accaduto in precedenza, il povero SAUL (Ruben Bernal) dovrà nuovamente scegliere se stare al fianco di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) o di Julieta Uriarte (Claudia Galan)… Come avrete già potuto vedere e intuire nel corso delle puntate, il giovane Ortega dovrà assumere nuovi operai per portare a compimento il ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 19 giugno 2018 : è guerra tra Francisca e Julieta : Le due prime donne della soap avranno un altro acceso confronto, ma questa volta Francisca non è disposta a perdonare.

IL SEGRETO - ANTICIPAZIONI puntata di martedì 19 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 19 giugno 2018: Julieta decide di non lasciarsi intimidire e riesce a rispondere per le rime a Donna Francisca. Raimundo tenta di convincere Francisca di lasciare in pace la Uriarte e di farle costruire la casa per Rosa, ma la Montenegro non vuol saperne e, furiosa, ordina a Mauricio di sistemare la questione in qualsiasi modo. Dolores si sente sempre più attratta da Tiburcio Comino e comincia a ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI - puntate spagnole : Ana non era figlia di Julieta : anticipazioni spagnole Soap Il Segreto, Julieta non era la madre di Ana ma bensì la sorella Da poco Ignacio Valquero è arrivato a Puente Viejo con l’intenzione, almeno sembra, di conoscere la figlia Julieta. Del misterioso personaggio verremo però a scoprire molto di più. Francisca per fare in modo che il matrimonio tra la ragazza e Prudencio Ortega, incaricherà Mauricio Godoy di far crollare una casa costruita dalla Uriarte per Rosa in ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI : NICOLAS diventa l’avvocato di SEVERO : Nei prossimi episodi de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) si troverà in un mare di guai poiché verrà accusato del decesso di Venancia Almagro (Inma Sancho), l’assassina dell’adorata moglie Candela Mendizabal (Aida De La Cruz). Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, SEVERO affronterà con estremo dolore l’improvvisa perdita della sua sposa e, visto che sarà deciso a scoprire con ogni ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Francisca lascia Puente Viejo - Julieta pronta a scappare : Le ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto relative alla puntata 1818 svelano che Francisca decidera' di lasciare Puente Viejo, senza dire nulla a nessuno ma con la morte nel cuore, ricordando i bei momenti passati con l'Ulloa. Julieta e Saul invece, ormai certi di non avere scampo e di non poter vivere il loro amore alla luce del sole, organizzeranno la loro fuga, prevista per le prime luci dell'alba. Riusciranno i due sfortunati ragazzi a trovare ...

ANTICIPAZIONI Il Segreto/ Francisca rivela ad Ulpiano che Carmelo ha ucciso suo padre : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto di questa settimana non lasciano spazio alla noia. Francisca rivelera' ad Ulpiano che l'assassino di suo padre è Carmelo, mentre Saul e Julieta si lasceranno andare alla passione. Dolores invece sembrera' tornare una ragazzina, civettando con il circense Triburcio. La determinazione di Julieta, farfalle nello stomaco per Dolores Grande fermento a Puente Viejo [VIDEO]. Julieta cerca di dimenticare l'amore ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI - puntate spagnole : Nicolas torna ad essere avvocato : Nicolas, nelle vesti di avvocato, dovrà difendere Severo che si metterà nei guai. Il Santacruz è disperato in seguito alla morte della sua amata sposa. Candela è caduta nella trappola che la perfida suocera le ha preparato. La giovane ex nuora di Venancia per salvare il figlio, che l’Almargo aveva fitto di gettare nella diga senza acqua, rimarrà a penzoloni da un muretto, prima di cadere a sua volta e perdere la vita. Senza moglie, nè ...