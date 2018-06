Ansia da maturità? Si scaccia coi meme

Maturità - studenti di Milano : "Nottata con gli amici. Ansia? No - sono gasato" : "Ho passato la nottata con gli amici, abbiamo parlato, ci siamo confrontati. sono sicuro che andrà bene". "Mi sento gasato. Non vedo l'ora di finire e godermi l'estate". Raccontano così la loro notte ...

Bussetti : no Ansia per esame di maturità : 22.20 Studenti,"tranquilli",non fatevi "prendere dall'ansia".E' l'appello del ministro dell'istruzione Bussetti a Rainews 24, alla vigilia della prima prova di maturità. La "ricorderanno per tutta la vita. Siate concentrati e determinati". Dopo gli studi è complicato per un giovane capire cosa fare del suo futuro? "Le scuole già da anni orientano per far emergere vocazioni e potenzialità". risponde Bussetti. Unire il Miur con il Mlps per ...

Maturità 2018 - consigli - e metodi - contro l'Ansia da esame : Piccola guida alle prove scritte e orali. I trucchi per memorizzare concetti complessi. Come superare gli imprevisti e prepararsi a gestire anche una brutta figura senza andare nel panico

Maturità 2018 - consigli - e metodo - contro l'Ansia da esame : Piccola guida alle prove scritte e orali. I trucchi per memorizzare concetti complessi. Come superare gli imprevisti e prepararsi a gestire anche una brutta figura senza andare nel panico

Ultimi ragguagli per l'esame di maturità (e per gestire l'Ansia) : È iniziato il conto alla rovescia per i maturandi 2018. Sono 509.307, oltre 3000 in più rispetto lo scorso anno, classe '99 e rappresentano la Generazione Z, quella dei post-millennials, coloro i quali usano Internet fin dalla nascita. Poche ore li separano dalla prima prova scritta: il tema. Si svolgerà il 20 giugno e durerà 6 ore a partire dalle 8.30. La seconda (greco per il classico, matematica per lo ...

Ansia per la maturità - la scienza aiuta a gestire il timore prima degli esami : C'è una branca della scienza che studia i meccanismi dell'apprendimento e cerca soluzioni per superare i momenti di crisi. In questo momento tantissimi studenti sono in attesa dell'Esame di maturità ed a loro sono dedicate alcune regole la cui osservazione può aiutare: vediamo quali sono i consigli della neuroscienza. Le tre indicazioni principali per chi studia riguardano l'alimentazione, il sonno e l'esercizio fisico e seguirle in modo ...

Maturità - l'ultimo 'ultimo giorno di scuola' tra nostalgia e Ansia d'esame : Per l'ultima volta, hanno indossato lo zaino e si sono seduti al loro banco: tra pochissimo " se promossi all'esame di Stato - saranno ormai "maturi" per entrare nel mondo degli adulti. Sceglieranno ...

Maturità 2018 - l'ultimo 'ultimo giorno di scuola' tra nostalgia e Ansia dell'esame : Per l'ultima volta, hanno indossato lo zaino e si sono seduti al loro banco: tra pochissimo " se promossi all' esame di Stato - saranno ormai "maturi" per entrare nel mondo degli adulti. Sceglieranno ...