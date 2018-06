ANNO DEL CIBO ITALIANO | 5 EVENTI DA NON PERDERE IN TOSCANA

“Ecco perché hANNO litigato”. Boom! Solo ora la verità sul Fedez-J-Ax-Rovazzi. L’incredibile retroscena sulla fine del sodalizio tra i rapper italiani : Dopo l’addio a Fabio Rovazzi, pare che l’idillio sia finito anche tra Fedez e J-Ax. Secondo quanto scrive il settimanale “Chi”, infatti, tra i due si è rotto non Solo il sodalizio artistico, ma anche quello personale. Pare infatti che “La finale”, il famoso concerto sold out a San Siro, sia stato premonitore. A svelare le fine dei rapporti (perché dalla vita di Fedez è scomparso anche Rovazzi) è sempre ...

Massimo Troisi - arriva la laurea nel giorno del suo compleANNO. Decaro : «Ci vorrebbe un'altra Smorfia» : 'La laurea per Massimo Troisi . La cerimonia sarà il 19 febbraio 2019, l'abbiamo concordato con Gaetano Manfredi e Arturo De Vivo, Rettore e Prorettore dell'Università Federico II di Napoli'. Enzo ...

SPILLO/ Young Signorino e Sferaebbasta vANNO a fare la maturità : il revisionismo del presente : Il caso della trap, musica per rinunciare a vivere in nome dei soldi facili e presto e dell'artrosi del cervello. Per qualcuno sono i poeti di oggi, li troveremo alla maturità? PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:11:00 GMT)CONSERVATORIO/ 1. La terribile NON riforma degli studi musicaliCONSERVATORIO/ 2. Licei musicali: una battaglia per il bene degli studenti

Frenetik & Orang3 ci mettono la faccia : 'Le major hANNO iniziato a riconoscere il valore delle cose che vengono dal basso' : Anche le major hanno iniziato a guardare con maggiore interesse al mondo "indie". I rapporti tra etichette indipendenti e major sono diventati più fluidi? F. : Le major cercano di trovare degli "...

Gli Stati Uniti uscirANNO dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite : Da tempo criticavano l'organo dell'ONU, accusandolo tra le altre cose di essere ostile a Israele The post Gli Stati Uniti usciranno dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite appeared first on Il Post.

I populisti un rischio per l'economia - i migranti fANNO bene alla crescita : il monito dell'Ocse" : ... ed è in fase di espansione 'dal 2014 grazie a una politica monetaria molto accomodante, a politiche moderatamente espansive e al recupero dell'economia mondiale'. Però, avverte, 'un evento politico ...

Acqua : M5S - Rolle deludente - in Sicilia siamo ad ANNO zero : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Poche notizie e quasi tutte negative". Così il M5S all'Ars commenta l'audizione, in commissione Ambiente, del commissario nazionale per la depurazione Enrico Rolle. "Con l’insediamento del nuovo commissario – affermano i deputati Valentina Palmeri e Nuccio Di Paola -

La strage silenziosa dell’amianto : oltre 6mila morti solo nel 2017 - ma aumenterANNO ancora : I dati dell’Osservatorio nazionale amianto che descrivono un quadro drammatico con decessi in crescita e destinati ad aumentare ancora almeno fino al 2025 a fronte di un milione di siti ancora contaminati tra cui anche ospedali e scuole. "I ritardi nelle bonifiche e il perdurare delle esposizioni prolungheranno la strage di lavoratori e cittadini”, denunciano dll'Ona.Continua a leggere

“HANNO ucciso anche a lui”. Dopo XXXTentacion - un altro cantante ammazzato. Colpi di pistola. L’omicidio a poche ore dalla morte del rapper : Il mondo della musica è rap è sotto choc. Dopo l’assassinio del rapper XXXTentacion, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano un altro episodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei ...

Migranti - Merkel a Macron : le posizioni dell'Italia vANNO considerate - : La cancelliera ha ricevuto a Meseberg il presidente francese per un trilaterale a cui è presente anche Jean Claude Juncker. "La migrazione la concepiamo come sfida comune" e "il nostro obiettivo resta ...

Scuola - arriva sui tavoli del Parlamento europeo l'ANNOsa questione del lavoro precario : Il presidente Anief Marcello Pacifico parla a Bruxelles: basta inganni, l'Italia si adegui. arriva sui tavoli del Parlamento europeo l'annosa questione del lavoro precario che continua ad imperversare ...

Riccardo Molinari attacca Maurizio Martina : 'Le sue frasi sulla questione del riso non hANNO senso' : 'La frase di Maurizio Martina non ha senso e mi sorprende che lo dica chi ha fatto il ministro dell'agricoltura'. Riccardo Molinari , capogruppo della Lega alla Camera, ospite ad Agorà, su Raitre, ...

“Ma quindi è lui!”. Lo hANNO notati tutti : ecco dov’è finito Samba del Grande Fratello. È stato l’indimenticabile ‘simpaticone’ dell’edizione numero 13 : La tredicesima edizione del reality show Grande Fratello è iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente ...

Eventi meteo estremi in India : oltre 500 vittime dall’inizio dell’ANNO : Secondo un rapporto del Centre for Science and Environment di New Delhi, in India nel corso del 2018 sono state registrate circa 50 tempeste, che hanno colpito 16 Stati e provocato oltre 500 vittime. Tra il 2003 e il 2017 la media è stata di 22 e tra il 1980 e il 2003 era di 9. Secondo la ricerca del Cse la frequenza e l’intensità delle precipitazioni è senza precedenti, e lo collega a desertificazione, deforestazione e all’eccessiva ...