Android | nuovo sistema controllerà il tempo di utilizzo del telefono

Adobe Project Rush : Nuovo Editor Video Multi Piattaforma (Android - iOS - macOS - Windows) : Adobe annuncia Project Rush, nuova app di editing semplificato Multi Piattaforma. Adobe Project Rush sarà una sorta di iMovie Multi Piattaforma Adobe Project Rush Incredibili novità arrivano da Adobe, che nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente Adobe Project Rush. Cosa è Adobe Project Rush? A cosa serve Adobe Project Rush? Come funziona Adobe Project Rush? Cerchiamo di rispondere con calma […]

MSN Notizie si rinnova su Android e iOS con tema scuro - sincronizzazione e nuovo nome : Dopo mesi di beta-test, Microsoft si è decisa finalmente a rilasciare pubblicamente il major update di MSN Notizie sul Google Play Sotre di Android e sull’App Store di iOS. La nuova versione, numerata 18.164.02 per l’OS di Google e 3.1 per quello di Apple, introduce parecchie novità tanto è vero che sembra una nuova applicazione totalmente diversa dalla precedente. E in effetti, oltre alle funzionalità, anche l’aspetto estetico ...

Date un’occhiata al nuovo Material Design di Google Podcasts e Messaggi Android : Google Podcasts è stato riscritto con un tema più leggero e una nuova icona di riproduzione. Alcuni elementi sono ora arrotondati e presentano icone aggiornate e una nuova icona porta a un nuovo elenco di episodi che potranno essere riprodotti. Nel frattempo l'aggiornamento alla versione 3.3 per l'app Messaggi Android rilasciato da Google ha incluso una versione nascosta della nuova riprogettazione Material Design 2. L'articolo Date ...

Alcatel 1X arriva in Italia - ecco il nuovo smartphone Android Go : Alcatel 1X, il primo smartphone entry level a combinare display FullView 18:9 (con rapporto screen-to-body del 72,57%) e Android Go, è finalmente arrivato in Italia: ecco caratteristiche tecniche, immagini e prezzo. L'articolo Alcatel 1X arriva in Italia, ecco il nuovo smartphone Android Go proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Outlook per Android si aggiorna : implementato un nuovo widget : L’applicazione ufficiale di Microsoft Outlook per gli smartphone e i tablet Android si è aggiornata ieri sul Google Play Store alla versione 2.2.165. Changelog nuovo widget agenda – Trova tutte le informazioni rilevanti sui tuoi prossimi eventi con il widget agenda riprogettato. Tutti gli aggiornamenti settimanali includono anche miglioramenti alle prestazioni e correzioni di bug volti a ottimizzare Outlook. Link al ...

I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta stabile : Il nuovo corso di Google Feed è stato inaugurato su smartphone molto tempo fa, e solo negli ultimi giorni è arrivato in pianta stabile sui tablet Android L'articolo I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta stabile proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Power : ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One : Motorola One Power dovrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo dalla casa alata, senza Moto: notch, Android One e un design in linea con il mercato attuale. L'articolo Motorola One Power: ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One proviene da TuttoAndroid.

Italia colpita dal nuovo virus Android di maggio : smartphone coinvolti e come si presenta : Si sta diffondendo rapidamente un nuovo virus Android, che a quanto pare vede proprio nell'Italia uno dei Paesi maggiormente a rischio secondo alcune segnalazioni. Dopo quello riportato poco più di due settimane fa sulle nostre pagine, in riferimento ad un malware apparso soprattutto a livello app, oggi tocca esaminare un'altra minaccia concreta che sta sbarcando in Europa e che a quanto pare ha coinvolto una lunga serie di smartphone di fascia ...

Un nuovo Nokia Android One compare in una foto con design in stile Lumia : A poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale nel nuovo Nokia X6, arriva direttamente dalla Cina un'immagine leaked di un nuovo interessante smartphone Nokia, facente anch'esso parte del programma Android One e caratterizzato dal nostalgico Fabula design in perfetto stile Lumia. L'articolo Un nuovo Nokia Android One compare in una foto con design in stile Lumia proviene da TuttoAndroid.

Android : nuovo sistema controllerà il tempo di utilizzo del telefono Video : È stata presentata una nuova versione Android chiamata 'Android P' che cerchera' di far usare di meno lo smartphone e avra' funzioni apposite, come ad esempio dei timer, per controllarne l'utilizzo. Il nuovo sistema per far usare di meno lo smartphone La notizia si diffonde ieri, 9 maggio 2018, ma il progetto è stato presentato il giorno precedente alla 'Google I/O' e per ora risulta essere in prova e solo per beta. Di cosa si parla esattamente? ...

Android : nuovo sistema controllerà il tempo di utilizzo del telefono : È stata presentata una nuova versione Android chiamata 'Android P' che cercherà di far usare di meno lo smartphone e avrà funzioni apposite, come ad esempio dei timer, per controllarne l'utilizzo. Il nuovo sistema per far usare di meno lo smartphone La notizia si diffonde ieri, 9 maggio 2018, ma il progetto è stato presentato il giorno precedente alla 'Google I/O' e per ora risulta essere in prova e solo per beta. Di cosa si parla esattamente? ...

Google I/O - ecco come sarà il nuovo Android P : (Foto: Google) Tra le novità annunciate nel corso della conferenza Google I/O che si sta svolgendo in queste ore negli Stati Uniti non potevano mancare quelle relative alla nuova versione del sistema operativo Android, per il momento identificata con il nome in condice Android P. Sull’onda delle altre migliorie protagoniste di queste ore della manifestazione, anche quelle inerenti ai futuri smartphone e tablet Android sono tutte pensate ...

Google annuncia un nuovo dongle Android TV - ma è solo per gli sviluppatori : Nel corso del Google I/O 2018 è stato presentato il nuovo dongle Android TV, una piattaforma di sviluppo chiamata ADT-2, destinata al momento agli sviluppatori. L'articolo Google annuncia un nuovo dongle Android TV, ma è solo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Android P è arrivato in beta - già pronto al download : tantissime novità per un OS tutto nuovo : Nella giornata inaugurale del Google I/O 2018 Google ha presentato la seconda Developer Preview di Android P, che entra ufficialmente nel programma Android beta. L'articolo Android P è arrivato in beta, già pronto al download: tantissime novità per un OS tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.