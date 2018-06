Analisi Tecnica | EUR USD del 20 06 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 20/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 22.192, in lieve aumento dello 0,49%. A livello operativo si prevede un proseguimento ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 20/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Buona la performance del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.250,17 con un aumento dell'1,29%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 20/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Atene , che si attesta a 770,67, con un aumento dello 0,59%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 20/06/2018 : Chiusura del 20 giugno Seduta positiva per l' Hang Seng Index , che avanza bene e porta a casa un +0,77%. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 20/06/2018 : Chiusura del 20 giugno Giornata positiva per lo SSE di Shanghai , che chiude a 2.915,7. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 19/06/2018 : Chiusura del 19 giugno Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Future sul principale titolo di Stato Italiano , che in chiusura evidenzia un -0,02%. Il quadro di medio periodo ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 19/06/2018 : Chiusura del 19 giugno Seduta moderatamente positiva per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che ha chiuso in rialzo a 161,53. Lo status tecnico del Future sul Bund è in ...