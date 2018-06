Amici | il ballerino Marcello Scacchetta in ospedale | Ha ballato finale con menisco

Amici 17 - incidente di percorso per il ballerino professionista Marcello Sacchetta : Giulia Pauselli interviene su Instagram: "L'operazione è andata bene, potete stare tutti sereni".

Stefano De Martino - incidente stradale/ Paura per il ballerino di Amici : scontro in autostrada : Stefano De Martino, brutto incidente stradale, attimi di Paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:29:00 GMT)

Incidente in A1 per Stefano De Martino - paura per il ballerino di "Amici" : Stefano De Martino il famoso ballerino scoperto nella trasmissione "Amici" ed ex marito di Belen Rodriguez è rimasto coinvolto in un Incidente stradale...

Stefano De Martino professore di Amici?/ Il ballerino potrebbe sostituire Garrison : la nuova indiscrezione : Stefano De Martino professore di Amici? Il ballerino campano potrebbe sostituire Garrison Rochelle: la nuova indiscrezione sul futuro artistico dell'ex di Belen.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:40:00 GMT)

Maria De Filippi - l'ultimo trionfo di Amici : il ballerino Giuseppe Giofrè in orbita - con chi andrà in tour : Amici di Maria De Filippi continua a sfornare talenti. E uno dei maggiori successi della conduttrice è sicuramente il ballerino Giuseppe Giofrè . Dopo aver vinto la finale del programma ed essersi ...

Bryan cambia squadra - Amici 17/ Perché? Dalla Blu alla Bianca : il motivo della decisione del ballerino : Bryan Ramirez cambia squadra ad Amici 17 e passa da quella Blu alla squadra dei Bianchi. Per quale motivo? "Per potermi confrontare con una ballerina come Lauren"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:01:00 GMT)

Amici 17 - Bryan è il nuovo ballerino della squadra Bianca : Bryan Ramírez cambia squadra ad Amici 17 Una puntata davvero scioccante quella andata in onda sabato scorso dove ad abbandonare il programma sono stati ben quattro concorrenti. I ballerini Luca e Valentina e il cantante Zic per la squadra Bianca e Matteo interprete dei Blu. Così i Bianchi vedono perdere tutti i danzatori dopo l’ultimo appuntamento. Per questo motivo, per la seconda volta in questa edizione del talent show di Canale 5, un ...

Amici 17 - cambio di squadra per Bryan : il ballerino passa dai Blu ai Bianchi : Bryan Ramirez: il ballerino di Amici 17 lascia la squadra Blu Bryan Ramirez lascia ufficialmente la squadra Blu. Il ballerino di Amici 17 passa ai Bianchi. L’annuncio arriva oggi, martedì 8 maggio 2018, durante il nuovo daytime in onda su Real Time. Dalle ultime immagini trasmesse in TV, si vede il danzatore che saluta gli […] L'articolo Amici 17, cambio di squadra per Bryan: il ballerino passa dai Blu ai Bianchi proviene da Gossip e ...

Maria De Filippi - impensabile ribaltone ad Amici 17 : il ballerino che stravolge il format : Un ribaltone ad Amici 17, cambia tutto nel programma di Maria De Filippi. No, non si parla delle quattro eliminazioni avvenute durante l'ultima puntata del serale di sabato scorso, ma di un nuovo e impensabile cambio di squadra. Bryan e Lauren, gli ultimi due ballerini rimasti nel talent appartenenti alla squadra blu, hanno ritenuto corretto continuare a gareggiare in due squadre diverse. Per la precisione, è stato Bryan a richiedere di cambiare ...

Amici SERALE 2018/ Eliminati Valentina - Zic e Luca : il ballerino rompe il silenzio (quinta puntata) : AMICI 2018, quinto SERALE: Valentina, Matteo, Zic e Luca Eliminati. Il ballerino della squadra bianca rompe il silenzio sui social e ringrazia tutti per il supporto ricevuto.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:15:00 GMT)

Sant'Arsenio : il ballerino di 'Amici' Vittorio Ardovino protagonista domani della 'Festa di Primavera' : Alle ore 20.30 inizieranno gli spettacoli che vedranno protagonista Vittorio Ardovino , ballerino del talenti "Amici" di Maria De Filippi . Si esibiranno, inoltre, il cantante Gerardo Pistone , ...

STEFANO DE MARTINO / Da ballerino a professore di Amici? In attesa di conferma... : STEFANO De MARTINO sarà professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:10:00 GMT)

Stefano De Martino / Da ballerino a professore di Amici? Intanto si prepara per Miss Mondo Italia 2018 : Stefano De Martino sarà professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:51:00 GMT)

'Amici 17' - Emma tra gli ex Bocci e De Martino. E il ballerino spiazza tutti : Siparietto tra Stefano De Martino, Emma Marrone e Marco Bocci ad 'Amici 17'. La cantante salentina è dotata di grande ironia e a Geppy Cucciari, che le ha riservato qualche battuta, ha detto: "Pensavo ...