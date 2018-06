AMICI 2018 Carmen Ferreri e la dedica per Maria De Filippi | Grazie a te ho

La grande festa di Biondo nel video ufficiale di Roof Garden con qualche ex AMICI 2018 : Biondo nel video ufficiale di Roof Garden dà un seguito al singolo uscito il 1° giugno, con il quale ha presentato il nuovo album rilasciato dopo la conclusione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La clip ufficiale arriva a qualche settimana dal rilascio del singolo, con il quale ha aperto l'avventura di Déja Vu nel quale sono contenuti molti dei brani che ha portato sul palco del serale del talent di Canale5 dal quale è ...

Mondiali 2018 Russia - la moglie vieta il viaggio a Javier : gli AMICI lo rimpiazzano con un cartonato : Un viaggio pianificato da quattro anni, poi all'ultimo Javier molla: 'Mia moglie non me lo ha permesso'. Così l'idea degli amici messicani è geniale: portarlo comunque con loro, sotto forma di ...

AMICI 2018 - record di ascolti per l'ultima puntata : share poco sopra il 25% : Era facile, quasi scontato, prevedere che la finale di Amici 2018 avrebbe sbancato l'Auditel. Così è stato, perché l'ultima puntata del celebre talent condotto da Maria De Filippi ha fatto registrare ascolti davvero importanti. Per comprendere meglio l'importanza dei dati basti dire che in un giorno diverso dalla solita programmazione, ovvero un lunedì rispetto al consueto sabato, la trasmissione ha raccolto picchi di quasi 5 milioni di ...

TOMMASO (AMICI DI GESU')/ Su Rete 4 il film con Ricky Tognazzi (oggi - 18 giugno 2018) : TOMMASO (AMICI di Gesù), il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Ricky Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta e Mehmet Gunsur, alla regia Raffaele Mertes.

"Si muore ancora di cancro a Napoli nel 2018. AMICI - aiutatemi : ho bisogno di voi" : "Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi". Questo il drammatico appello su Facebook scritto da Maria Dolores Peduto, 55 anni di Napoli, architetto. Maria Dolores, scrive "Il Mattino", appena un mese fa, dopo una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Ora è in cura all'ospedale "Incurabili" di Napoli, ma non può operarsi ...

Dopo AMICI 2018 grande sorpresa per Einar e Irama : sta succedendo adesso : Torna Battiti Live 2018: il cast completo e i cantanti partecipanti alla nuova edizione della manifestazione musicale del Sud Italia sono stati resi noti, ma l'elenco degli artisti potrebbe allungarsi. A salire sul palco saranno anche gli ultimi concorrenti di Amici di Maria De Filippi, tra cui il vincitore della 17esima edizione e non poteva mica mancare... Viste le vendite del suo album! Irama ha riscosso un successo clamoroso e non pensiamo ...

AMICI 2018/ Irama - Emma e Biondo di nuovo insieme : come iscriversi ai casting : AMICI 2018: Irama, Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme. Al via i casting per la prossima edizione: ecco come iscriversi e partecipare per realizzare il proprio sogno.

Una Vita/ Anticipazioni : dopo la pausa tornano gli AMICI di Acacias 38 - ecco la trama! (15 giugno 2018) : Una Vita, trame e Anticipazioni del 15 giugno 2018: dopo la pausa per i Mondiali di Calcio, gli amici di Acacias 38, tornano al solito orario su Canale 5, cosa succederà?

AMICI 2018/ Rudy Zerbi : messaggi per Carmen - Irama e Lauren - ma non per Einar : AMICI 2018: dopo la finale, Rudy Zerbi scrive dei messaggi speciali a Irama, Carmen Ferreri e Lauren Celentano, ma non ad Einar Ortiz. Rimedierà nelle prossime ore?

AMICI 2018/ L'annuncio di Lauren Celentano : "la mia vita è cambiata davvero" : AMICI 2018: Lauren Celentano, al settimo cielo, sorprende i fans con un annuncio sui social mentre per Einar Ortiz è ufficialmente cominciata una nuova vita.

AMICI 2018 - il vincitore è Irama : Giunta alla conclusione dopo otto mesi di scuola, la diciassettesima edizione di Amici, il Talent Show condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno ha registrato ottimi risultati di ascolto e che lunedì sera nella finalissima, ha visto trionfare il cantante Irama. Finale Amici 2018, vince Irama come da pronostico I quattro finalisti di Amici 17, Irama, Lauren, Einar e Carmen, si sono confrontati su una serie di sfide eliminatorie, a partire ...

AMICI 2018 - il cantante Irama trionfa alla finale di ieri (VIDEO) : ieri sera si è concluso il serale di Amici 2018. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha chiuso i battenti (per quest'anno) con la proclamazione del nuovo vincitore assoluto che si è aggiudicato il premio di 150 mila euro. I quattro concorrenti arrivati al duello finale di questa diciassettesima edizione sono stati: Irama, Lauren, Carmen e Einar. Irama è il nuovo vincitore del serale di Amici 2018 Ebbene, il verdetto del pubblico da casa ...

Irama vincitore annunciato di AMICI 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...