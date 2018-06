Alluvione Genova | ex sindaca Marta Vincenzi “ha abdicato ai suoi doveri e ha mentito”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L’exdiha “mentito a tutti”, ha “totalmenteaidi intervento in materia di protezione civile” con una “fuga dalla responsabilità” e “ha operato una valutazione ‘politica’ indirizzata al mantenimento del consenso popolare“. Lo scrivono i giudici di corte d’appello dinelle motivazioni della sentenza di condanna a 5 anni per l’exper l’del 2011 in cui morirono 4 donne e 2 bambine. Nella tragedia del Fereggiano morirono Shpresa Djala, mamma di 29 anni e le figlie Gioia (8 anni) e Janissa di 10 mesi, Serena Costa (18 anni), Angela Chiaramonte (40) ed Evelina Pietranera (50). Oltre aerano stati condannati l’ex assessore Francesco Scidone a 2 anni e 10 mesi (4 anni e 9 mesi in primo grado), a 2 anni e nove mesi Gianfranco Delponte (4 anni e 5 ...