Allevamenti | un forum di esperti ritiene che misurare il benessere sia fondamentale per

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Comprendere in cosa consiste realmente ilanimale e, quindi, assicurarne la corretta misurazione è la chiave per migliorare la vita in allevamento, secondo un gruppo internazionale di oltre 100provenienti da 10 Paesi, che si è riunito a Sidney in Australia, su invito di Boehringer Ingelheim Animal Health. Ogni anno ilraduna un ampio gruppo di veterinari, allevatori e operatori della filiera di trasformazione e distribuzione degli alimenti per discutere delle ultime novità, sfide e opportunità per migliorare la vita di miliardi di animali che forniscono cibo, uova e latticini. Il focus dell’evento di quest’anno era dedicato all’equilibrio tra ilanimale e il commercio internazionale; la discussione si è incentrata non solo su come riconoscere eil, ma anche su come questo sia correlato all’introduzione di standard in un mercato ...