Alfredo Troise | l’artista del disagio tra mostre di successo e difficile vita

(Di mercoledì 20 giugno 2018), un artista innovativo e geniale affetto dalla sindrome di Gilles de la Tourette, racconta in esclusiva a BlastingNews le sue ultime iniziative culturali e la suaquotidiana. Pittore e scultore quarantenne nato a Napoli VIDEOe cresciuto ad Arzano, un comune ricco di contraddizioni e sito nellaperiferia a nord della citta' partenopea, sin da giovanissimo si è dedicato anima e corpo all’Arte. La noia dilagante figlia di un degrado diffuso, la diffidenza, e tanta “controcultura militante” ostentata da molti cittadini, vista la sua particolare condizione, non hanno mai scoraggiato l’estro di. Anzi, questi elementi sono stati per lui fonte di notevole ispirazione e incentivo a continuare la sua umile ma intensa battaglia quotidiana. Avere difficolta' a trattenere il turpiloquio e alcuni movimenti, sono tratti invalidanti che non lo ...