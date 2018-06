Alessandra Amoroso | estate d’amore in vista del nuovo album

Alessandra Amoroso ha postato una foto in studio di registrazione : nuova musica in arrivo? : FINALMENTE <3 The post Alessandra Amoroso ha postato una foto in studio di registrazione: nuova musica in arrivo? appeared first on News Mtv Italia.

Alessandra Amoroso torna in studio di registrazione : presto il nuovo album : Indietro 19 giugno 2018 2018-06-19T14:19:18+00:00 ROMA – I fan di Alessandra Amoroso possono cominciare a festeggiare. La cantante è tornata in studio di registrazione per preparare il suo prossimo album. Ad annunciarlo la stessa ex vincitrice di Amici con una foto pubblicata su Instagram. “Ahhhh…FINALMENTE!!! La mia estate italiana”, ha scritto l’interprete di Immobile. Nello […] L'articolo Alessandra Amoroso torna in studio di ...

L'impegno di Alessandra Amoroso per le donne : raccolta fondi e una giornata a Roma con lei : Alessandra Amoroso lancia sui suoi canali social il video in cui, durante alcune videochiamate Skype in compagnia di ragazzi del fan club ufficiale Big Family, appare a sorpresa scatenando reazioni ...

Alessandra Amoroso dal cuore d’oro : nuova iniziativa benefica su Wishraiser : Come incontrare Alessandra Amoroso: l’iniziativa benefica della cantante nuova iniziativa benefica di Alessandra Amoroso. La cantante ha lanciato oggi, tramite i suoi account social, il video in cui, durante alcune videochiamate Skype in compagnia di ragazzi del fan club ufficiale Big Family, appare a sorpresa scatenando reazioni inaspettate. Il video è stato realizzato per promuovere la […] L'articolo Alessandra Amoroso dal cuore ...

Einar con Alessandra Amoroso per Due Destini : video da Vorrei a Io che amo solo te : Einar con Alessandra Amoroso in Due Destini dei Tiromancino. La prima esibizione di Einar alla finale di Amici di Maria De Filippi è sulle note di Due Destini dei Tiromancino feat. Alessandra Amoroso. Con la cantante salentina Einar apre la prima fase dell'ultima puntata di Amici 17, in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno. Eccezionalmente di lunedì, la finale di Amici di Maria De Filippi inizia con la presentazione dei quatto finalisti - ...

Alessandra Amoroso DUETTO CON EINAR ORTIZ - AMICI 2018 / Dà il via alla sfida e porta il cantante in vantaggio : A dieci anni dalla sua vittoria, ALESSANDRA AMOROSO torna ad AMICI 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con EINAR ORTIZ.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:35:00 GMT)

Alessandra Amoroso - cosa fa stasera ad Amici : nel 2009 fu lei la vincitrice : Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018: cosa farà stasera da ospite dell’ultimo serale Alessandra Amoroso torna ancora una volta ad Amici 2018. Ragion per cui, in queste ore, i fan della cantante non fanno altro che chiedersi: cosa farà stasera da ospite dell’ultimo serale? Ebbene, questa sera per l’attesa finale del talent show di Mediaset […] L'articolo Alessandra Amoroso, cosa fa stasera ad Amici: nel 2009 fu lei la ...

Alessandra Amoroso - Emma - Bravi alla finale di Amici 17 : chi vincerà? : Amici 17: Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Emma e tutti gli ospiti della finale Questa sera, lunedì 11 giugno, andrà in onda la tanto attesa finale di Amici 17, il talent di Maria De Filippi che decreterà il vincitore dell’edizione tra Carmen, Irama, Einar e Lauren. La finale di Amici 17 sarà anche una bella occasione per rivedere sul palco grandi cantanti amati dal pubblico. Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Emma, Elisa duetteranno ...

Alessandra Amoroso duetto con Einar Ortiz - Amici 2018 / La cantante torna al serale a dieci anni dal trionfo : A dieci anni dalla sua vittoria, Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con Einar Ortiz.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Amici 17 - lunedì la finale - ospiti : Hauser - Emma - Elisa - Michele Bravi e Alessandra Amoroso : Domani lunedì 11 giugno in prima serata su Canale5 Maria De Filippi conduce l'attesissima finale del talent show Amici. Sono quattro i talenti che giocano per la vittoriatre cantanti e una ballerina: ...

Amici 17 - Maria De Filippi chiama Alessandra Amoroso per la finale : le anticipazioni : Amici 17, ultimo atto. Lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi che, per l’occasione, ha...

In lavorazione il nuovo album di Alessandra Amoroso dopo il duetto in Due destini con i Tiromancino : Il nuovo album di Alessandra Amoroso potrebbe arrivare molto presto. Stando ai primi indizi social, nei quali l'artista di Galatina è apparsa con uno dei suoi maestri di canto, il ritorno potrebbe avvenire molto prima del previsto e dopo il duetto con i Tiromancino in Due destini. Il disco arriverebbe dopo il grande successo di Vivere a Colori, per il quale ha condotto un lungo tour che ha concluso all'Arena di Verona ad aprile 2017. Tanti i ...

Amici 17 - la finale : Emma Marrone e Alessandra Amoroso tra gli ospiti dell'ultima puntata : Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa e Michele Bravi: sono questi i quattro ospiti della puntata conclusiva di Amici 17. Ad annunciare il ritorno nel talent di questi amatissimi protagonisti del mondo della musica, sono stati i profili social della trasmissione, che hanno anche svelato con quale dei finalisti dovranno duettare questi artisti. Al termine di una sfida senza esclusione di colpi, il pubblico decretera' il vincitore di questa ...

Pino è | Diretta concerto tributo a Pino Daniele | Biagio Antonacci | Alessandra Amoroso : [live_placement] prosegui la letturaPino è | Diretta concerto tributo a Pino Daniele | Biagio Antonacci | Alessandra Amoroso pubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2018 21:10.