Alda Merini | la poesia sulla solitudine della Maturità 2018

Giorgio Bassani con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal suo libro più famoso Il Giardino dei Finzi-Contini, Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico (Tipologia C) mentre nel 70esimo anno della Costituzione il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale della Carta è stato scelto per il tema di ordine generale (Tipologia D). Per il saggio o articolo di giornale (Tipologia B), il Ministero dell'Istruzione propone