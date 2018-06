Al via l' esame di maturità per 500 000 studenti

Esame di maturità - al via la campagna di polizia postale e Skuola.net contro le fake news : Per il decimo anno consecutivo la polizia postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il portale degli studenti Skuola.net, si appresta a lanciare la campagna di sensibilizzazione "Maturità al sicuro", con l'obiettivo di debellare il fenomeno delle fake news, bufale e leggende metropolitane ed evitare che gli studenti, oltre a perdere tempo prezioso, possano anche rimetterci del denaro alla ricerca della "soffiata ...

Esame di maturità 2018/ Per l’analisi del testo i maturandi sognano Coez - Fedez e Saviano : Esame di maturità 2018, per l’analisi del testo i maturandi sognano Coez, Fedez e Saviano. Da un sondaggio effettuato dai colleghi di Skuola.net ecco cosa è emerso(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Scuola - al via il nuovo esame di terza media : tutte le novità : Iniziano gli esami conclusivi del I ciclo d'Istruzione, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Oltre 560.000 ragazzi agli esami, per un totale di 27.270 classi. Molte le novità per le studentesse e gli studenti...

Esame terza media 2018 al via : oggi prova di italiano/ Ma non è la più temuta : matematica preoccupa di più : Esame terza media 2018, prova di italiano: come cambia. Le novità e gli esempi: testo narrativo, tema argomentativo e riassunto. Le proposte avanzate dal Miur(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:12:00 GMT)

Il 19 al via l'esame del Def. Conte in Aula il 27 su consiglio europeo : ... una decisione analoga dovrebbe essere presa martedì prossimo anche dalla capigruppo al Senato, , posticipando al 19 giugno alle 9,30 l'arrivo in Aula del Documento di economia e finanze, con l'...

Riforma esame di avvocato - al via una commissione di studio : Nascono oggi la commissione di studio e il Comitato scientifico che si occuperanno di formulare prospettive di Riforma dell'esame di abilitazione forense. Il progetto parte da Napoli. commissione e ...

Sicilia : Ars esame 'collegato' rinviato al 16 : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Slitta a mercoledì 16 maggio, alle 16, la seduta di Sala d'Ercole per l'esame del 'collegato'. La conferenza dei capigruppo - convocata dal vice presidente dell'Ars Roberto Di Mauro dopo aver sospeso l'Aula che oggi avrebbe dovuto cominciare la discussione del testo - h

Sicilia : rinviato esame collegato - commissione Bilancio convocata per domani : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - E' slittata a domani mattina - convocazione per le 10.30 - la seduta della commissione Bilancio dell'Ars per l'esame del 'collegato'. "Le commissioni di merito non avevano completato l'esame del testo - spiega all'Adnkronos il presidente della II commissione Riccardo Sa

Concorso Inps 2018/ Bando per 967 funzionari : come inviare la domanda e le prove d'esame : Concorso Inps 2018, Bando per 967 funzionari: come inviare la domanda e le prove d'esame, requisiti e scadenze. Le ultime notizie con le informazioni per partecipare alla selezione(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:55:00 GMT)

Maturità - al via il toto esame : Roma, 26 apr. , AdnKronos, - Soprattutto Luigi Pirandello, ma anche Svevo e Dante. Sono gli autori da prima prova più papabili, secondo i maturandi che comunque non escludono sorprese. Per le ...