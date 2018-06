Al via l' edizione 2018 del festival ' Triskell' | il programma di giovedì 21 giugno

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Al via la terza edizione di Apolide Festival : Una line-up che fa della eterogeneità e della qualità musicale il proprio spirito guida e 3 palchi su cui si alterneranno più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo: il MAIN STAGE, dove si ...

HAT Sestriere Adventourfest 2018 – Al via la 6ª edizione : HAT Sestriere Adventourfest 2018: tutto pronto per una nuova edizione. Percorsi guidati alla scoperta dei punti più panoramici e spettacolari dell’Alta Val di Susa. L’evento ideale per provare il mototurismo-avventura. Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, nella splendida cornice del Sestriere Giunge alla sua sesta edizione la HAT Sestriere Adventourfest, nota anche come In Moto Oltre le Nuvole, un evento-raduno sui percorsi dell’Alta Val di ...

Al via il 20 giugno la V edizione di "Oasi Cinema : ... documentario, Durata: 118 min., Produzione: Francia – 2015 Un documentario on the road alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi: l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e l'...

Bari - Al via la nuova edizione di "A libri aperti nel parco" - l'iniziativa promossa dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] : ... giocattoli, giornalini, figurine, oggetti, libri e tanto altro TEATRO AL PARCO 6, 7 e 8 settembre: rassegna teatrale con la proposizione di spettacoli di artisti di strada, burattini e pupazzi e ...

24 Ore di Le Mans Al via l'edizione n° 86 : Da quel momento e per 24 ore di fila fino alle 15.00 di domenica si corre l'edizione 2018 della gara di durata più famosa e affascinante al mondo, la numero 86. CORRADO CANALI

Al via la seconda edizione del progetto Milano No slot : Partirà a metà giugno la seconda edizione del progetto Milano No slot, l’iniziativa cofinanziata per un anno (fino a luglio

Montelepre - Festa della Musica. Il 21 giugno al via la seconda edizione : A partire dalle ore 15 sino a mezzanotte a Montelepre sono previsti anche spettacoli di giovani artisti e band non monteleprine, che in questi mesi si sono iscritti ed accreditati al sito del MiBACT ...

AMICI 2018/ Tutto pronto per la prossima edizione : al via i casting - ecco come partecipare : AMICI 2018, la rivincita di Irama e Maria De Filippi: il giovane cantautore e la conduttrice sono i due vincitori del talent show di canale 5. ecco perché.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Le sfide dell'innovazione per vivere meglio e più a lungo : al via la XI edizione del Premio giornalistico "Riccardo Tomassetti" : Promosso dal Master "La Scienza nella Pratica Giornalistica" , SGP, della Sapienza Università di Roma, con il supporto non condizionato di Fondazione MSD, il Premio è patrocinato dall'Ordine dei ...

Alla Fortezza Albornoz di Orvieto - al via la 2edizione di 'Ludi alla Fortezza' : Alle ore 20:00 sarà aperta la Taverna e dalle 21:30 riprenderanno gli spettacoli: Compagnia d'arme Santaccio; Rapaci Notturni Urbeveteris Falconis , ore 21:50, , S'illuminano le Bandiere " ...

Paperissima Sprint - al via la nuova edizione con Maddalena Corvaglia e il Gabibbo : Torna su Canale 5 “Paperissima Sprint”, il varietà estivo firmato Antonio Ricci che promette di far divertire i telespettatori per tutta l’estate Al via la nuovissima edizione di “Paperissima Sprint“, il varietà televisivo dell’estate di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Maddalena Corvaglia e il Gabibbo. Ecco tutte le anticipazioni. Paperissima Sprint 2018: quando inizia Da lunedì 11 giugno 2018 ...

X Factor - al via le audizioni della 12esima edizione : i giudici si stringono intorno ad Asia Argento : Si stanno svolgendo alla presenza dei quattro giudici le prime audizioni della nuova edizione di X Factor Italia, in programma a Pesaro in questo fine settimana. Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e ...