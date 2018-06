Al via il programma Open Beta di EMUI 8 1 per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro

Al via l'edizione 2018 del festival 'Triskell' : il programma di giovedì 21 giugno : Tra le sue specialità gli spettacoli di contact juggling, manipolazioni di fuoco e soprattutto i giochi con le sfere di cristallo. In questa prima serata del festival proporrà il suo spettacolo 'B.I.

Giovanni Allevi - Antonella Ruggiero - Gabriele Cirilli e Antonio Rezza. Venerdì 13 luglio al via VillaInVita Festival. IL PROGRAMMA : ... 8 0734-284295 AMAT e biglietterie del circuito 071-2133600 BIGLIETTERIA PRESSO VILLA VITALI 0734-226166 INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30 BIGLIETTI Antonio REZZA: 20 euro, 15 euro ridotto Antonella ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e l'addio al programma : ecco perché è andato via e non tornerà (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti ha deciso di lasciare il programma, ma per quale motivo? ecco svelati tutti i perché...(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Snam avvia programma di buyback : Teleborsa, - Snam avvierà un programma di acquisto di azioni proprie , share buy-back, . L'operazione prenderà il via oggi, 18 giugno, si legge in un comunicato nel quale si ricorda che alla data ...

Pallapugno. via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

Programmato il convegno formativo "Devianza e scuola" : Tale evento si propone di perseguire l'obiettivo primario di sensibilizzazione del 'mondo degli adulti', potenziali educatori, al fine della tutela dei minori. Inoltre, grazie agli autorevoli ...

FAO : avviato il programma Afrisoils per aumentare la produttività del suolo in Africa e ridurne il degrado : La FAO e la Global Soil Partnership hanno lanciato oggi un nuovo programma per aumentare la produttività del suolo e ridurne il degrado in Africa al fine di incrementare la sicurezza alimentare e nutrizionale del continente. Il programma Afrisoils mira ad aumentare la produttività del suolo del 30% in 47 paesi Africani e a ridurre il degrado del suolo del 25% nei prossimi dieci anni. L’Africa è il secondo più secco continente al mondo, con ...

I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - da stasera 10 giugno al via le repliche : la programmazione : Torna la squadra dell'Ispettore Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, e più probabilmente a settembre, la rete ammiraglia ripropone gli episodi del primo capitolo della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Come anticipato, si tratta di una programmazione estiva, che servirà ai fan della serie basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, per ...

Roland Garros - rinviati i due quarti di finale maschili in programma oggi : i dettagli : Roland Garros alle prese con il maltempo, la pioggia questa sera si è abbattuta su Parigi provocando l’interruzione delle gare in programma Gli ultimi due quarti di finale maschili del Roland Garros sono stati rinviati a domani per la pioggia. Dopo un paio di interruzioni, gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare alla giornata di giovedì la prosecuzione delle due sfide: quella sul ‘Philippe Chatrier’ tra Rafael Nadal ...

Conte - al via il discorso programmatico sul quale Conte chiederà la fiducia : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Raccolta fondi per il cinema Modena - al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23 luglio - ogni giovedì - la villa ospiterà spettacoli musicali - teatrali - sfilate di moda. I fondi raccolti dalle cene in programma saranno destinati a finanziare il : 'I posti a disposizione - continua Bosi - sono circa 350 , le sedie sono spostabili, infatti oltre ad ospitare spettacoli musicali, teatrali e saggi di danza, pensiamo anche a serate danzanti o di ...

Cast e personaggi di The Last Ship 3 al via sul 20 dal 4 giugno : programmazione e anticipazioni degli episodi : Cast e personaggi di The Last Ship 3 tornano in onda oggi, 4 giugno, per la prima volta in chiaro per la gioia dei fan di Eric Dane (e di Grey's Anatomy) ma anche per quelli del genere. Ad ospitare gli episodi della terza stagione, ancora inediti in chiaro, sarà il nuovo canale di Mediaset, 20, che proprio oggi, a partire dalle 22.40, permetterà al suo pubblico di andare oltre il finale della seconda stagione e osservare da vicino quello che ...

Sicurezza e viabilità - Pietrucci : "Programmati nuovi interventi insieme all'ANAS" : L'Aquila - "I Comuni di Poggio Picenze, Sulmona, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Roccaraso, Bussi sul Tirino e Capestrano e le frazioni del Comune dell'Aquila Bazzano, Onna e San Gregorio sono i territori interessati da un programma di messa in Sicurezza della viabilità che comprende la realizzazione di rotatorie stradali nei tratti di competenza Anas". A darne notizia è il Presidente della Commissione ...