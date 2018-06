Aemilia | il pentito Giglio non ricorre in Cassazione | condanna definitiva a 6 anni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Arrivano le prime condanne definitive al processo. IlGiuseppe “Pino”, infatti, nonrà in. Si tratta di uno dei collaboratori di giustizia del processo in corso di svolgimento a Reggio Emilia, il più grande mai celebrato nel Nord Italia contro la ‘ndrangheta. L’avvocato di, Luigi Li Gotti – noto per aver difeso celebri pentiti come Tommaso Buscetta e GiovBrusca – ha deciso di non impugnare la pena decretata nel rito abbreviato in Appello.era statoto a 12e sei mesi in primo grado, poi ridotti a seiin secondo grazie allo sconto di pena previsto dopo la decisione di collaborare con la magistratura. “Il mio assistito ha già scontato tree mezzo. Nel giro di dueconta di essere libero, poi si avvarrà delle legge che tutela i pentiti, cambiando la propria ...