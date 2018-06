Adriatica Ionica Race 2018 | al via la nuova gara a tappe | segui la diretta streaming

Ciclismo – Al via oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...

Adriatica Ionica Race : dal 20 al 24 Giugno sarà Viviani contro Cavendish : Tra tante corse cancellate o in difficolta' c’è per fortuna anche un nuovo ingresso nel panorama del Ciclismo italiano. Dal 20 al 24 Giugno è in programma infatti la prima edizione della Adriatica Ionica Race, una gara in cinque tappe che ha richiamato un’eccellente starting list. Tra i corridori al via spicca la presenza di Elia Viviani [VIDEO], al rientro dopo il poker di vittorie al Giro d’Italia, e quella di Mark Cavendish, che dopo i tanti ...

Adriatica Ionica Race 2018 : il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Presenti anche le Dolomiti! : Dal 20 al 24 giugno andrà in scena la prima edizione dell’ Adriatica Ionica Race, la corsa a tappe della durata di cinque giorni che si estende nella zona Nord-Est d’Italia, andando ad esplorare le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Una startlist ricca di grandi nomi: tra i velocisti Giacomo Nizzolo, Mark Cavendish ed Elia Viviani sono i principali cacciatori della “maglia rossa”, riservata al ...

Adriatica Ionica Race 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prima edizione per quanto riguarda l’Adriatica Ionica Race: corsa a tappe in terra italiana che si svolgerà per cinque frazioni dal Veneto al Friuli. Una cronometro a squadre e tante salite: presenti alcuni uomini che saranno al via anche del prossimo Tour de France, con su tutti, il più atteso, Vincenzo Nibali. Andiamo a scoprire il programma della corsa. La diretta TV della manifestazione dovrebbe essere trasmessa su Eurosport 2. Tappa 1 ...